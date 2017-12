Suflete „prizoniere” pe patul de spital

23 de copii au fost părăsiţi de părinţi în clinicile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Potrivit datelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, în iulie, şapte micuţi au fost părăsiţi imediat după naştere, în Secţia de Neonatologie, iar alţi 16 în Pediatrie. „Se fac demersuri pentru trei dintre copiii abandonaţi în Secţia de Neonatologie să fie încredinţaţi asistenţilor maternali, iar celelalte patru dosare sunt în lucru şi se încearcă reintegrarea micuţilor în familii”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea. Patru din cei 16 copii abandonaţi în Pediatrie vor merge la centrele de plasament, pentru şapte dintre ei angajaţii DGASPC făcând demersuri să poată fi preluaţi de asistenţii maternali. „Alte cinci cazuri sunt în lucru şi se încearcă reintegrarea copiilor în familiile naturale”, a mai precizat Roxana Onea.

SE IMPUN NOI LEGI ÎN DOMENIU Managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a tras un nou semnal de alarmă asupra legislaţiei privind protecţia copilului cu probleme de sănătate. Potrivit lui, din cei 16 copii abandonaţi la Pediatrie, patru au probleme grave de sănătate. El spune că nu se poate interveni în cazul lor, din punct de vedere medical, întrucât nu există aprobarea părinţilor, care nu sunt de găsit. Medicii pot să-i îngrijească, le pot stabiliza funcţiile vitale, însă nimic mai mult, după cum a explicat managerul. Dr. Căpăţână a spus că cei mici nu pot fi duşi în centrele de plasament întrucât acestea nu au în alcătuire personal medical. „Vrem să fie aduse modificări legislative în acest sens. De asemenea, vrem să fie modificată şi Legea privind tutorele copiilor. Trebuie să fie desemnat şi altcineva, nu doar preşedintele Consiliului Judeţean. Eu propun ca SCJU să fie un alt tutore. Eventual, să fie întocmită o comisie formată din medicul care-l operează, medicul curant”, a precizat managerul. În prezent, copiii pe care părinţii nu îi mai doresc rămân în grija personalului medical din acest spital de urgenţe, lucru ce contravine legii. „Nu este admis ca, într-o clinică a unui spital cu regim de urgenţă, un pacient care a fost tratat să stea chiar şi peste un an pentru că nu are unde să se ducă. În acest mod, clinica pierde bani, dar se alege şi cu indicatori mult prea mici, fapt ce dezavantajează unitatea sanitară”, a precizat managerul SCJU Constanţa. La iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, conducerea SCJU, Direcţia de Sănătate Publică şi Protecţia Copilului, cu sprijinul CJC, vor face demersuri şi vor discuta cu parlamentarii constănţeni astfel încât legislaţia care îi vizează pe copiii abadonaţi în spitale să se modifice. Precizăm că Avocatul Poporului a solicitat SCJU o statistică a copiilor abandonaţi în ultimul an, în vederea modificării legislaţiei.