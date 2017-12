„Sufletul meu”, un nou single Anda Adam

Anda Adam va reveni în atenţia fanilor săi cu un nou single, intitulat „Sufletul meu”. Melodia beneficiază şi de un videoclip, filmat de curînd, în care Anda joacă rolul unei şcolăriţe îndrăgostite de băiatul popular al şcolii. Videoclipul oglindeşte trăirile din sufletul şcolăriţei îndrăgostite, iar povestea a fost regizată de Iulian Moga.

Melodia „Sufletul meu” face parte din albumul „Queen of Hearts”, cel mai recent material discografic al Andei Adam, care conţine doar melodii compuse de Marius Moga. LP-ul cuprinde 10 piese pop-dance cu influenţe R&B, în limbile română şi engleză.

Pe albumul „Queen of Hearts”, fanii interpretei mai pot asculta, pe lîngă piesele „Punani” şi „Sufletul meu”, melodii precum „Opriţi planeta”, „Stai, nu mă certa”, „Tell Me Yes, Tell Me No”, „English Teasing”, dar şi un cover după melodia „What Is love” a lui Haddaway.