Sugar Blue vine în România

Muzicianul american Sugar Blue va reveni în România cu o nouă serie de concerte, pe care le va susţine în perioada 4-16 noiembrie, în cadrul unui turneu intitulat „Rockin\' The Balkans”. Sugar Blue va veni la noi în ţară cu o trupă de acompaniament de înaltă clasă, în care se evidenţiază chitaristul Rico Mcfarland, unul dintre instrumentiştii de top ai blues-ului modern american, autor al excelentului album „Tired of Being Alone”, iar împreună cu el pe scenă vor mai fi: Ilaria Lantieri (bas), Turbo Murray (baterie) şi Anthony Space (claviaturi).

În cadrul acestor concerte, Sugar Blue va prezenta o serie de piese în primă audiţie pentru publicul român, de pe „Code Blue”, album lansat anul trecut şi în România, de pe discurile sale mai vechi „Blue Blazes” şi „In Your Eyes”, precum şi melodii noi, de pe viitorul album care va apărea pe piaţă în 2009 sau 2010.

Formaţia „Trenul de noapte” (Marcian Petrescu - muzicuţă, voce, textier, Cyfer - chitară, Robert Ardeleanu - bas şi Petrică Ipatie - baterie) va deschide concertele marelui muzician, prilej cu care trupa din România va prezenta, în primă audiţie, o parte dintre piesele de pe viitorul album, intitulat „Poveştile Bluesului”. Materialul va fi lansat în prima jumătate a lunii decembrie sau în prima jumătate a lunii februarie 2009.