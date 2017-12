Sulfina Barbu incriminează încă o taxă pe care a instituit-o cînd era ministru?!

Preşedintele Organizaţiei de femei a PD-L, Sulfina Barbu, a solicitat, vineri, Ministerului Mediului, să facă publice sumele colectate la bugetul de stat din \"taxa verde\" plătită de contribuabili la achiziţionarea de electrocasnice noi şi modul în care au fost folosite pentru strîngerea deşeurilor. Ea a arătat că, potrivit prevederilor legale, respectiv Hotărîrea de Guvern 448/2005, producătorii, importatorii şi distribuitorii de aparatură electrică pot să perceapă această taxă verde la produsele noi, pentru a acoperi cheltuielile implicate de colectarea şi reciclarea deşeurilor electronice, adică a aparaturii vechi, obligaţie care cade tot în sarcina lor. Sulfina Barbu a precizat că, deşi cu banii încasaţi sub formă de taxă verde aceste asociaţii ar trebui să organizeze campanii de colectare, depozitare ecologică şi reciclare a aparaturii electrice şi electronice vechi, în prezent \"nu se ştie nimic despre cuantumul sumelor adunate astfel şi nici ce fac asociaţiile cu aceşti bani\", în condiţiile în care \"cantitatea de deşeuri adunată de la apariţia acestei taxe a fost de doar 30 grame pe cap de locuitor\", deşi ţinta europeană este de 4 kg pe cap de locuitor. În opinia ei, “contribuabilul plăteşte o dată taxa verde la cumpărarea produselor electronice, şi a doua oară plăteşte campania desfăşurată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi de administraţiile locale, din bani publici”. Potrivit Sulfinei Barbu, Ministerul Mediului trebuie să clarifice de ce nu a completat golul normativ prin stabilirea unor ţinte precise de colectare şi valorificare pentru fiecare producător, importator sau distribuitor, în absenţa acestora organizaţiile neavînd nicio obligaţie legală în acest sens. \"Unele informaţii, deocamdată neoficiale, plasează totalul încasărilor din taxa verde undeva între 5 şi 6 milioane de euro de la jumătatea anului trecut şi pînă acum, bani cu care nu ştim ce se întîmplă, deşi îi plătim de cîte ori cumpărăm produse electronice\", a arătat Barbu. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) a răspuns acuzaţiilor fostului ministru arătînd că actul care a instituit taxa, elaborat în ministeriatul său şi sub semnătura sa, \"a fost formulat defectuos\", \"lucru care a plasat România în situaţia de a înregistra întîrzieri grave în implementarea sistemului de colectare a deşeurilor electrice şi electronice\". MMDD susţine că nu numai HG-ul invocat de fostul titular al portofoliului Mediului este deficitar, ci şi legislaţia conexă care ar prezenta \"deficienţe ce au îngreunat şi îngreunează şi acum gestionarea acestui capitol\". Instituţia anunţă şi că, în paralel cu eforturile de modificare a legislaţiei, \"se implică activ\" în organizarea de evenimente care au ca scop colectarea deşeurilor electrice şi electronice de la populaţie, precum campania \"Marea Debarasare\" din 3 noiembrie 2007. În finalul documentului, MMDD constată că, în esenţă, Sulfina Barbu se acuză singură: \"Precizăm că este imposibil să nu observăm că, în ultima vreme, d-na Sulfina Barbu are tendinţa de a se acuza singură, evidenţiind în faţa opiniei publice greşelile din perioada mandatului său. Înţelegem că astfel de declaraţii, într-o perioadă de pre-campanie electorală, încearcă să anuleze reuşitele actualului Guvern, însă considerăm că temele pe care le alege în acest scop o incriminează în mod direct\". Ministrul Mediului, Attila Korodi, a anunţat faptul că \"Marea Debarasare\" continuă şi în 2008. El a explicat că acţiunea constă, ca şi anul trecut, în strîngerea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de la populaţie, folosind un scenariu european extrem de practic: cetăţenii scot în faţa casei sau a blocului echipamentul nefuncţional, apoi societăţile de salubrizare vin, le ridică, şi le transportă către centrele de colectare, pentru ca de acolo să fie preluate de organizaţiile colective autorizate, în vederea transportării lor către reciclatori. Reamintim că Sulfina Barbu a contestat vehement şi taxa auto, taxă care a fost iniţiată cînd se afla la conducerea Ministerului Mediului.