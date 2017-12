Sulfina Mediului a devenit pasionată de păsăret, pentru a bloca investiţiile la Constanţa

Primarul Radu Mazăre l-a contrazis ieri pe ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, care afirma că nu există la Minister nicio solicitare de trecere în administrarea Primăriei Constanţa a unui luciu de apă de 10 ha în staţiunea Mamaia, condiţie fără de care nu se pot realiza pasarela şi portul de agrement din zona Cazino. „Avem şase hîrtii înregistrate la Minister. Berceanu e prea preocupat de războaiele dintre partide şi de modificarea caietelor de sarcini de la licitaţii. Nu am nimic cu el, e un ministru bun, dar dacă l-a pus preşedintele să modifice caietele de sarcini cu şapte zile înainte de licitaţie are o problemă, îi consumă toată energia”, a declarat Radu Mazăre. El a mai spus că a dat dispoziţie ca, o dată la 10 zile, să fie remisă o altă solicitare în acest sens către Ministerul Transporturilor, ca să nu mai spună cineva că nu există solicitări de la Primăria Constanţa. “Dacă nu ni se acordă dreptul de administrare asupra apei, pierdem banii gratuiţi pentru portul din Mamaia. Există capitol special pe fonduri structurale prin care putem primi 8 milioane de euro, nerambursabili, pentru construirea pasarelei şi portului turistic din Mamaia”, a afirmat Mazăre.

Dacă Berceanu se face că nu vede solicitările Primăriei Constanţa, colega acestuia de la Ministerul Mediului, Sulfina Barbu, are o altă abordare pentru blocarea proiectelor administraţiei constănţene. „După ce am anunţat în octombrie că vrem să facem cele două proiecte pe lacul Siutghiol, teleschiul şi orăşelul lacustru, cei de la Minister au pregătit o surpriză: Este o ordonanţă pe masa Guvernului, pentru alinierea la nu ştiu ce norme europene, care are o anexă cu diverse areale unde păsările pot să se împerecheze şi să lase ouă sau să... «alăpteze». Pe lîngă Marea Neagră şi Delta Dunării a fost trecut, la categoria arii protejate, şi Lacul Siutghiol. Asta înseamnă că nu vom mai avea voie nici măcar să mergem cu barca cu motor pe Siutghiol, ci doar să stăm pe margine şi să privim păsăretul cum cloceşte. Asta este ultima noutate care se cloceşte acum la Ministerul Mediului”, a declarat Radu Mazăre. În opinia lui, dacă această ordonanţă va fi aprobată, nici teleschiul şi nici orăşelul lacustru nu vor mai putea fi realizate ca investiţii. „Să veniţi să vă învăţ să vă daţi cu zmeul, că nu e poluant! Asta dacă o să avem voie să folosim şi zmeul, că s-ar putea să sperie păsările!”, a mai spus Radu Mazăre. Reamintim că, în ultimul timp, în Grindul Chituc, arie protejată prin lege, recunoscut mai ales pentru flora şi fauna bogate în specii rare, au avut loc numeroase incendii, provocate de o mînă criminală, potrivit unor specialişti biologi, dar, în acest caz, conducerea Ministerului Mediului nu a luat nicio măsură pentru conservarea zonei, a păsărilor în mod special. În schimb, Sulfina Mediului devine, dintr-o dată, foarte... grijulie cînd vine vorba despre ciulinii de taluz (motiv invocat pentru blocarea proiectului şoselei de coastă) şi... gîsca domestică de Palazu, numai pentru a se opune oricăror proiecte iniţiate de municipalitatea constănţeană.