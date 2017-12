Sulfina şi muştarul prezidenţial

A venit vremea ca domnul preşedinte Băsescu să ia şuturi în fund de la populaţia obidită, căreia, de atâta trai bun şi îmbelşugat, după cum promitea domnia sa în campania electorală, i-a ajuns cuţitul la os. Colac peste pupăză, noua emblemă băsciană a intrat şi la apă! În anii săi de glorie palidă, ritualul se compunea din pupături, ode şi pozat cu păsărica, vorba fotografului amator, pe umerii împovăraţi ai SPP-iştilor. Ne aflam în plină perioadă estivală a bezelelor populare stropite din abundenţă cu şpriţ de vară. Acum, după ce filmul promisiunilor electorale s-a voalat, nu se mai înghesuie nimeni să se tragă în poză cu prezidentul! Nici chiar domnia sa. Peisajele cu sinistraţi nu-l avantajează deloc pe cel care a făcut implanturi cu “Să trăiţi bine” la tot poporul. Cui îi mai arde să-şi rânjească fasolea alături de şeful statului, când, chiar dacă nu are act de deces, scroafa este moartă în coteţ! Să-i fie troaca uşoară! Se simte de la o poştă lehamitea cu care prezidentul a ieşit din palatul de la Cotroceni, cu o scârbă totală faţă de vremea de afară, pentru a încropi câteva vizite formale de lucru în diverse localităţi afectate de inundaţii. Vădit deranjat de tupeul afişat de stihiile naturii, care parcă vor să grăbească sfârşitul politic al celor care confundă ţara cu o plută, dumnealui a plecat morocănos la drum. Evident, vizibil de iritat de deranjul generat de ploile torenţiale căzute în ultima vreme. Câtă risipă! De necrezut, nici măcar codul portocaliu nu mai este dispus să respecte disciplina de partid impusă de domnia sa! E limpede că nu-i mai fac bine băile de mulţime, dovadă faptul că ezită să se bălăcească, după cum făcea odinioară, în cada cultului personalităţii. Acum, contrar cursului istoriei, nu se mai oferă nimeni să-l frece pe spate cu buretele destinat clăbucilor prezidenţiali! Când lumea este nemulţumită de tot ceea ce se întâmplă în ţărişoara asta, e mult mai bine să stai cu capul pitit bine la cutie, ceea ce preşedintele a şi făcut o bună bucată de vreme. Chiar dacă, la un moment dat, părea că se sufocă… Unde aţi mai văzut un preşedinte jucător pe muteşte? Genul ăsta de personaj trebuie să ţipe, să se agite, să dea indicaţii şi să se prezinte ca fiind salvatorul patriei. Pentru că ţara se scufundă, nu este momentul, zic unii. Greşit. Preşedintele s-a lăudat că ar fi salvat “Titanicul”. Poate prin respiraţie gură la gură… Sub presiunea opiniei publice, prezidentul a ieşit în sandale de patrician să-şi arate faţa printre necăjiţii patriei, pe care, reamintesc, i-a dus cu zăhărelul în campania electorală. Am văzut că zăhărelul a reprezentat, în formula stabilită de Sulfina Barbu, materia primă pentru construirea unor diguri. Până şi natura s-a răzbunat pe Traian Băsescu, amplificând starea de agitaţie a celor care cred că suntem urmăriţi de un blestem! Ptiu, drace, nu ne mai facem bine nici cu usturoi! Încolţit din toate părţile, preşedintelui i-a sărit muştarul cât colo, care nici măcar nu este franţuzesc! L-am mai văzut şi în alte situaţii ridicole, dar niciodată luându-se la harţă cu o bătrânică, biata de ea, pe care o acuza de zor că minte! La un moment dat, din cauza muştarului, se certa singur în curtea femeii, invocând, ca de fiecare dată când se inflamează înainte de termen, influenţa mogulilor de presă! Până la elucidarea minusurilor moştenite în materie de inundaţii, preşedintele se luptă cu o biată bătrânică, inamicul său nr. 1. Cu profesoara cu care s-a luat în beţe, pe care a încercat să o pună la punct de parcă ar fi fost membră a PDL, este o cu totul altă chestiune. Cu câţiva ani în urmă, preşedintele recunoştea că nu prea s-a omorât cu cartea pe băncile şcolii! În aceste condiţii, este de înţeles aversiunea sa faţă de cadrele didactice de la noi şi de pretutindeni. Ca şi în cazul ziariştilor pe care i-a umplut de muştar!