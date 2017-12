Sumă imensă! Vezi câţi bani are de recuperat Transelectrica!

Transportatorul național de energie electrică, Transelectrica, avea de recuperat, la data de 18 septembrie, creanțe în valoare totală de 55,4 milioane de lei pentru serviciul de transport și sistem, potrivit datelor prezentate pe site-ul companiei. Principala sumă, respectiv 29,4 milioane de lei, reprezintă creanțe deținute la companii aflate în faliment. Cele mai mari datorii aparțin Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN) - 5,9 milioane de lei, Also Energ - 5 milioane de lei și Total Electric Oltenia - 3,1 milioane de lei. Totodată, Transelectrica are de recuperat 19,7 milioane de lei de la clienți aflați în insolvență. Cele mai mari datorii le au furnizorul Petprod - 5,6 milioane de lei, Arelco Power - 2 milioane de lei și Fidelis Energy - 1,7 milioane de lei. Transelectrica vrea să recupereze pe cale juridică datorii de 5,4 milioane de lei în total, cele mai mari fiind facturile de penalități de 2,9 milioane de lei neachitate de ArcelorMittal Galați. Pe cale comercială, transportatorul național de electricitate are de recuperat creanțe de 906.467 de lei.