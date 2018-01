Sumă record pentru palmaresul, sigla și culorile FC Farul!

07:14:10 / 20 Decembrie 2017

Interesant!

Suma castigatoare este surprinzator de mare pentru mine,probabil o echipa din Liga 3 poate trai linistita un an competional cu ea. Cred ca este interesant daca o va plati, cine este in spatele castigatorului si ce intentie are pe mai departe ca n=o fi cumparat doar sa o puna in vitrina acasa! Nu cred sa fie castigata de Nedelcu pentru ca daca are disponibila suma ar fi putut salva clubul de la falimentul juridic,ca de la cel sportiv n-a reusit. Din toata aceasta licitatie ramane ceve:marca si palmaresul Farului atrage si exista speranta revenirii sportive a clubului. Cred ca este cea mai mare suma licitata pentru un club falimentat din tara,mai mare decat a Rapidului,Petrolului sau U Cluj!!!