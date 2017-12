Sumă record pentru transferul unui jucător de base-ball japonez: 51 de milioane de dolari

Clubul japonez de base-ball Seibu Lions a anunţat, miercuri, că a acceptat să negocieze transferul jucătorului său Daisule Matsuzaka la formaţia americană Red Sox Boston, pentru suma de 51,11 milioane de dolari, ceea ce ar reprezenta o valoare record pentru un jucător nipon. Red Sox are la dispoziţie 30 de zile pentru a semna un contract cu Matsuzaka, în vîrstă de 26 de ani, în cazul în care transerul nu se va realiza jucătorul urmînd să rămână la Seibu Lions pentru al nouălea sezon consecutiv. Potrivit lui Hidekazu Ota, preşedintele clubului Seibu Lions, este puţin probabil ca Matsuzaka să refuze propunerea clubului american. "Sper din tot sufletul că îşi va putea împlini visul pe care îl are de la zece ani", a declarat Ota. Presa susţine că Red Sox "l-a furat" pe Matsuzaka celor de la New York Yankees, eternii rivali, club interesat de achiziţionarea vedetei japoneze, campion mondial cu Japonia, pentru prima oară, în martie. Dacă acest contract va fi semnat, va fi vorba de cea mai importantă sumă dată de un club pentru un jucător japonez, faţă de cele 13,1 milioane de dolari plătite de Seattle Mariners, în 2001, pentru achiziţionarea lui Ichiro Suzuki.