Summer Well, aproape de start

Summer Well, unul dintre cele mai aşteptate evenimente ale verii, se apropie de start. Terasele unor cluburi bucureştene, berărie, plajă cu şezlonguri, proiecţii în premieră ale unor documentare despre istoria rock-ului şi un wind tunnel vor anima atmosfera festivalului Summer Well, pe 13 şi 14 august, pe Domeniul Ştirbey de la Buftea.

Festivalul Summer Well cuprinde, pe lângă concertele live susţinute de Interpol, Plan B, Noisettes, The Raveonettes, The Wombats, Mystery Jets, Graffiti6, Chapel Club, Alex Clare şi Chew Lips, multe alte activităţi speciale. Partenerii festivalului au pregătit în cadrul evenimentului diverse zone de distracţie: o petrecere cu premii în cele două seri de festival, două zone cu şezlonguri pentru cei care îşi doresc să se relaxeze la plajă, programul „Be Your Own Souvenir\", prin care participanţii pot pleca acasă cu propria lor statuie în miniatură, terasă cu deschidere către lac şi berărie.

Clubul Fratelli îi aşteaptă la Sunset Cafe, în ambele zile, până la ora 1.00, pe cei care vor să se bucure de priveliştea spectaculoasă a lacului Buftea la apus şi de nopţile de festival. Petrecăreţii sunt invitaţi şi în Club Control, variantă în aer liber, pentru muzică şi atmosferă de distracţie. Într-o sală de cinema va rula, în premieră şi în exclusivitate pentru România, seria de documentare \"Seven Ages of Rock\", produsă de BBC.

Cei care vor veni la Summer Well vor avea şi şansa de a încerca experienţa plină de adrenalină a unui wind tunnel. Mai mult, la Summer Well vor exista şi spaţii amenajate pentru vânzarea băuturilor, un food court, un restaurant a la carte, merchandising etc.

Prima ediţie Summer Well, festival organizat de Livada, se va desfăşura în cadrul spectaculos al Domeniului Stirbey - un parc de peste 25 de hectare -, aflat la Buftea.

Accesul la Summer Well se va face numai pe baza unui abonament de 99 de lei, valabil pentru ambele zile de festival, nefiind disponibile bilete pentru fiecare zi în parte. Abonamentele pot fi cumpărate din magazinele Orange şi online, de pe www.easytickets.ro şi www.eventim.ro.