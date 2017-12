Summit-ul G8 a început în oraşul italian L\'Aquila

Summit-ul liderilor grupului G8, format din Germania, Canada, SUA, Franţa, Marea Britanie, Italia, Japonia şi Rusia, a început miercuri, la ora locală 13.45 (14.45, ora României) în oraşul L\'Aquila, printr-un dejun de lucru la care s-a discutat despre situaţia economiei mondiale. În afară de cea mai gravă criză economică postbelică, liderii din SUA, Rusia, Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Canada şi din Japonia vor discuta, pînă mîine. despre încălzirea climei, combaterea sărăciei şi despre Iran, ale cărui activităţi nucleare îngrijorează comunitatea internaţională. Dezbaterile continuă, astăzi şi mîine, cu cele mai mari puteri emergente, ţări din Africa şi cu organizaţii internaţionale. Circa 40 de preşedinţi, premieri şi oficiali din cadrul instituţiilor internaţionale sînt aşteptaţi în L\'Aquila, oraş care a fost afectat, la 6 aprilie, de un cutremur devastator, soldat cu moartea a 299 de persoane. Preşedintele chinez Hu Jintao, care trebuia iniţial să participe la summit, a fost nevoit să rămînă în China, în noaptea de marţi spre miercuri, din cauza conflictelor etnice de la Xinjiang.

Preşedintele SUA, Barack Obama, a sosit, miercuri la prînz, în Italia, venind de la Moscova, pentru a participa la summit-ul G8 din L\'Aquila. Avionul care l-a adus pe Obama a aterizat la baza militară Pratica di Mare, la 20 de kilometri sud de Roma. Preşedintele american a început vizita în Italia printr-o întîlnire protocolară cu omologul său italian, Giorgio Napolitano, la Palatul Quirinale din Roma. Ulterior, Obama a fost transportat cu elicopterul la L’Aquila. Mîine, Barack Obama se va întîlni cu Papa Benedict al XVI-lea, iar ulterior va pleca în Ghana.

G8 va condamna ferm Coreea de Nord

”G8 va transmite Coreei de Nord un mesaj puternic de condamnare”, a declarat, miercuri, ministrul italian al Afacerilor Externe, Franco Frattini, cu ocazia summit-ului G8. Coreea de Nord a lansat de curînd o serie de tiruri de rachetă şi a realizat, în luna mai, un al doilea test nuclear. Aceste acţiuni reprezintă o încălcare flagrantă a rezoluţiilor Consiliului de Securitate ONU, care interzic regimului de la Phenian orice test nuclear sau lansare de rachete. Între timp, liderul nord-coreean, Kim Jong-il, a participat la comemorarea a 15 ani de la moartea tatălui său, una dintre rarele sale apariţii publice. Martorii oculari afirmă că liderul stalinist părea palid şi şchiopăta uşor în momentul în care a intrat în sala din Phenian unde s-a desfăşurat ceremonia. Este vorba de al doilea eveniment major la care participă Kim Jong-il după accidentul cerebral suferit în august anul trecut. La ceremonia comemorativă de miercuri, desfăşurată la Palatul Memorial Kumsusan, Kim Jong-il a fost însoţit de comandanţi militari.

Nu au fost întrunite condiţiile pentru condamnarea Iranului la G8

”Condiţiile unei eventuale condamnări a Iranului de către statele din cadrul G8 nu au fost întrunite pentru moment”, a declarat, miercuri, ministrul italian de Externe, Franco Frattini. ”În ceea ce priveşte Iranul, vom găsi formula potrivită. Comunitatea internaţională trebuie să nu tolereze violenţele şi încălcarea drepturilor omului, aceasta este ceea ce contează”, a declarat el. Criza iraniană şi programul nuclear al Teheranului, în special legat de înăsprirea sancţiunilor menite să împiedice ţara să creeze arme nucleare, sînt subiecte principale în cadrul reuniunii G8.

Angela Merkel cere liderilor G8 ”obiective ambiţioase în privinţa climatului”

Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut, miercuri, ”obiective ambiţioase împotriva încălzirii climatice”, cu ocazia summit-ului G8, în contextul în care un angajament pentru o reducere a emisiilor de CO2 pare de nerealizat. ”Ţările industrializate trebuie să fie pionieri”, a spus cancelarul german, cu ocazia unei vizite întreprinse în satul Onna, devastat de cutremurul din aprilie, din centrul Italiei. Angela Merkel, care s-a alăturat apoi summit-ului G8 găzduit de localitatea L\'Aquila, a apreciat că ”lumea aşteaptă, pe bună dreptate, angajamente importante din partea ţărilor industrializate”. Summit-ul G8 urmează să manifeste dorinţa de a reduce încălzirea planetei la cel mult 2 grade Celsius (în raport cu temperatura medie existentă înaintea revoluţiei industriale). Dar Forumul Economiilor Majore (MEF, 16 ţări), care generează 80% din emisiile mondiale de gaze cu efect de seră, a renunţat deja să-şi stabilească angajamente în cifre în privinţa reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Peste 75.000 de copii vor muri în timpul celor trei zile ale summit-ului

Peste 75.000 de copii vor muri în cele trei zile ale summit-ului liderilor din cadrul G8, a denunţat, miercuri, organizaţia neguvernamentală Save the Children, care solicită dublarea ajutorului internaţional. ”Este inadmisibil faptul că 9,2 milioane de copii continuă să moară în fiecare an. Peste 75.000 vor muri în timpul summit-ului de trei zile al G8”, a declarat Adrian Lovett, reprezentantul campaniilor organizaţiei neguvernamentale, citat într-un comunicat. ”Foştii lideri din cadrul G8 au făcut promisiuni care prea adesea nu au fost respectate. În acest an, ei trebuie să arate că sînt angajaţi în salvarea vieţilor copiilor, dublînd valoarea ajutorului în acest scop, pînă în 2012. G8 şi alte ţări bogate donează doar 3,5 milioane de dolari pe an pentru a împiedica aceşti copii să moară, ceea ce reprezintă doar 3 procente din ajutorul pe care ţările bogate îl acordă ţărilor în curs de dezvoltare”, continuă organizaţia Save the Children (Salvaţi Copiii). ”Este jumătate din ceea ce trebuie făcut pentru a reduce substanţial mortalitatea infantilă”, a criticat organizaţia. ”Cu nivelul contribuţiilor actuale, Obiectivele Mileniului stabilite de ONU pentru reducerea mortalităţii infantile în lume cu două treimi pînă în 2015 nu vor fi atinse pînă în 2045”, adaugă Save the Children.