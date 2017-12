Şumudică este ferm: “Promovarea sau plec”

Aflat în faţa debutului oficial în postura de antrenor al Farului, Marius Şumudică a mărturisit că nu concepe să rateze promovarea în acest sezon. Tehnicianul a avertizat că, dacă nu va reuşi să-şi îndeplinească obiectivul, va pleca de la Constanţa. “Dacă jucătorii vor răspunde la cerinţele mele şi, de fapt, la cerinţele fotbalului, şi dacă nu vor fi probleme financiare, nu avem cum să nu promovăm. Dacă vara viitoare nu vom fi promovaţi în Liga I, eu voi pleca. Sînt ferm convins că ne vom îndeplini obiectivul. Mă tem doar de ce nu vom putea noi să facem, pentru că celelalte echipe nu mă pot surprinde cu nimic. Respect adversarii, dar valoric sînt sub noi. Dacă nu vom promova, va fi vina mea. Dacă vom reuşi, o vom face pentru că am creat un grup unit. Am învăţat acest lucru de la doi antrenori cu care am lucrat, Mircea Lucescu şi Răzvan Lucescu. Am una dintre cele mai bune echipe din ţară, cu jucători de valoare, dar ei trebuie să demonstreze că pot domina această serie”, a avertizat antrenorul constănţean. Pentru a porni la drum cu un moral ridicat, Şumudică nu ia în calcul decît victoria în meciul de debut în Liga a II-a, cu Dunărea Giurgiu, programat în deplasare, duminică, de la ora 11.00. “Vreau să luăm cele trei puncte, dar nu ne va fi uşor să trecem de acest prim hop. Avem jucători cu state vechi în prima ligă şi le va fi destul de greu să joace la acest nivel. Sper că toţi se vor mobiliza, iar valoarea îşi va spune cuvîntul. La Farul este presiune, o simt şi eu, pentru că eşti obligat să joci tot timpul la victorie”, a adăugat Şumudică.

Tehnicianul constănţean a parafat, ieri după-amiază, contractul cu FC Farul, semnînd pe doi ani cu gruparea de pe litoral. Pentru a putea sta pe bancă la meciul cu Dunărea Giurgiu, un exemplar a fost trimis la Bucureşti pentru a fi înregistrat la Federaţia Română de Fotbal. Pentru a putea să-l numească oficial pe Şumudică în funcţia de antrenor principal, conducătorii clubului constănţean au fost nevoiţi să-i achite fostului tehnician al Farului, Lucian Marinof, restanţele financiare datorate încă din sezonul trecut.

Paşcovici ratează meciul de la Giurgiu

Tehnicianul constănţean nu-l va putea folosi, duminică, pe Cosmin Paşcovici, care nu s-a antrenat în ultimele zile din cauza unei contuzii puternice la gamba piciorului stîng. Nici portughezul Chico nu este complet refăcut, dar are şanse să joace împotriva Dunării. În schimb, Cosmin Matei a scăpat de durerile de la muşchii inghinali şi va fi în teren încă din primul minut. Elevii lui Marius Şumudică sînt decişi să înceapă cu dreptul acest campionat. “Sîntem favoriţi la promovare, dar trebuie să muncim mult. Dacă pornim bine, ne facem viaţa uşoară. Este o atmosferă mult schimbată faţă de sezonul trecut”, a spus căpitanul Cristi Şchiopu. “Va fi un meci dificil, mai ales că este primul oficial din acest sezon şi majoritatea dintre noi nu ştiu la ce să se aştepte şi la ce nivel se joacă în Liga a II-a. Trebuie să fim foarte concentraţi şi pregătiţi psihic, să începem jocul foarte agresiv, ca o echipă mare şi să le arătăm adversarilor că nu au nici o şansă împotriva noastră. Dacă vom reuşi acest lucru şi vom înscrie în primul sfert de oră, ne va fi mult mai uşor”, a explicat mijlocaşul Bogdan Andone, care va debuta în postura de antrenor secund. “Este un meci de 2 solist. Rezultatele înregistrate în această vară în meciurile amicale ne dau dreptul să sperăm că vom cîştiga la Giurgiu fără mari probleme. Sîntem un grup unit şi, dacă vom debuta cu dreptul şi vom acumula punctaj maxim în primele patru etape, adversarii ne vor lua frica”, a completat Cristocea.

Partida de la Giurgiu va fi condusă de o brigadă bucureşteană formată din centralul Dragoş Istrate şi asistenţii Andrei Simonis şi Vlad Bîrleanu.