Şumudică rămîne antrenor la FC Farul

După două zile de incertitudine, FC Farul are din nou antrenor. Demis duminică dimineaţă, din cauza rezultatelor slabe din acest debut de sezon al Ligii a II-a, Marius Şumudică a fost reinstalat pe banca tehnică, la presiunea jucătorilor constănţeni, dar şi în urma deciziei patronilor grupării de pe litoral de a continua colaborarea cu fostul atacant al Rapidului. Ziua de ieri a debutat prost pentru noii investitori ai clubului constănţean, care s-au văzut din nou fără preşedinte. Anunţat duminică drept noul conducător al FC Farul, fostul mare arbitru Marcel Lică a declinat oferta, motivînd că nu a primit acceptul patronului de la CS Metalul Constanţa, unde activează ca preşedinte. “Am fost în discuţii cu conducerea Farului, mi-au propus să devin preşedinte, dar eu am un alt angajament cu un club particular. Patronul meu, Valentin Şurghie, nu a fost de acord cu transferul la Farul. Respect această decizie şi mă conformez, pentru că-l respect foarte mult pe domnul Şurghie, care mi-a întins o mînă de ajutor într-un moment mai greu”, a explicat Lică. “Din cîte am înţeles, Marcel Lică are un contract cu CS Metalul Constanţa, iar patronul de acolo nu l-a lăsat să plece. L-am sunat şi eu pe acesta, dar nu şi-a dat acceptul. Nu ne aşteptam să se întîmple acest lucru, dar vom mai avea discuţii cu dînsul şi în zilele următoare”, a confirmat unul dintre patronii constănţenilor, Giani Nedelcu. În varianta neoficială, se pare că Marcel Lică nu a dorit să preia această funcţie, din cauza datoriile acumulate de gruparea de pe litoral. Din acelaşi motiv, nici Constantin Zotta nu a acceptat postul de preşedinte în această vară, solicitîndu-le patronilor să asigure stabilitatea financiară.

Jucătorii au primit... promisiuni

Rămas fără preşedinte, Giani Nedelcu s-a văzut nevoit să discute în cursul după-amiezii cu jucătorii, deşi declarase anterior că nu va face acest lucru. Nemulţumiţi de restanţele existente, dar şi de demiterea lui Şumudică, Cristocea şi compania au refuzat să se echipeze şi să iasă la antrenament. După aproape o oră de discuţii în vestiar cu Giani Nedelcu, atitudinea lor s-a schimbat, mai ales că s-a anunţat oficial revenirea lui Şumudică. În schimb, nu s-a obţinut decît promisiunea că toate restanţele se vor achita pînă joi. “S-au pus la punct toate problemele cu salariile, care se vor rezolva pînă joi. A existat o ruptură între noi şi echipă, pentru că la mijloc a fost preşedintele Mircea Crainiciuc, care nu transmitea corect informaţiile între cele două părţi. De exemplu, s-a făcut o listă cu restanţele, iar pe lista care a ajuns la noi nu erau trecuţi Cristocea şi Vlas. Despre Cristocea, Crainiciuc ne-a spus că nu are de luat bani pe luna iulie. Noi nu am stat permanent la Constanţa şi nu am ştiut tot ce s-a întîmplat. Am vorbit cu jucătorii şi ne-am înţeles în toate privinţele. Toţi jucătorii au fost alături de Şumudică şi ne-au cerut să rămînă la echipă”, a declarat Neldecu. “Ni s-a promis că se vor achita toate restanţele, iar Şumudică va rămîne la echipă. De fapt, el era antrenorul nostru şi a reuşit să creeze un grup foarte unit la Constanţa. Vom continua cu acelaşi obiectiv, promovarea, şi, dacă vom fi cu banii la zi, va fi doar vina noastră dacă nu vom reuşi să revenim în prima ligă. Sperăm să avem rezultate şi să mulţumim suporterii, pentru că acum îmi este şi ruşine să ies din casă. Este o situaţie grea, dar am fost cu toţii de acord să punem umărul şi să ridicăm echipa în clasament”, a spus mijlocaşul Vasilică Cristocea, care va purta în continuare banderola de căpitan. “Îmi pare bine că s-a ajuns aici, pentru că aveam nevoie de un moment zero. Consider că, din acest moment, cu sprijinul patronilor, care au promis că vor achita restanţele, cu un preşedinte care să fie liantul între patroni, staff-ul tehnic şi jucători, se poate face treabă. Mă bucur că jucătorii au încredere şi au fost alături de mine. Şi eu am încredere în ei şi cu doi-trei jucători străini, pe care încerc să-i aducăm, să încheiem turul în primele patru locuri, pentru a ataca în retur obiectivul stabilit, promovarea. Dacă nu vom reuşi, în iarnă vom trage linie şi vom vedea cine este vinovat”, a spus Şumudică. Tehnicianul nu a fost ieri la Constanţa, fiind reţinut în capitală de unele probleme de sănătate. Drept urmare, antrenamentul de ieri a fost condus de secundul Radu Creţulescu, urmînd ca Şumudică să ajungă astăzi în oraşul de la ţărmul mării.

Conducerea clubului a solicitat, ieri, amînarea meciul de sîmbătă, cu Cetate Suceava, din etapa a 9-a a Ligii a II-a, pentru că FC Farul are doi jucători la loturile naţionale, Alexandru Măţel, la tineret, şi Cosmin Matei, la juniori. Situaţia s-ar putea schimba însă la cererea celorlalţi jucători constănţeni, care şi-au exprimat dorinţa de a juca sîmbătă. Altfel, cei trei portughezi veniţi săptămînă trecută în probe, Mawete, Helder şi Tero, vor pleca astăzi în Portugalia. “Vor pleca după Crainiciuc”, a comentat, cu umor, Nedelcu. În schimb, în zilele următoare vor sosi la Constanţa, în probe, doi atacanţi brazilieni.