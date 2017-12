Şumudică riscă să stea în tribună la Giurgiu

Cu trei zile înaintea meciului din prima etapă a Ligii a II-a la fotbal, cu Dunărea Giurgiu, din deplasare (duminică, ora 11.00), FC Farul se confruntă cu o problemă neaşteptată. Antrenorul principal Marius Şumudică nu are dreptul de a sta pe bancă, pentru că nu a semnat contractul cu gruparea de pe litoral. Mai mult, tehnicianul constănţean a declarat, aseară, că se află într-o relaţie destul de tensionată cu conducerea clubului, iar marţi seară a fost la un pas să renunţe la postul de antrenor. “Am fost supărat, dar totul s-a reglat. Sînt nişte chestii de bucătărie internă şi este vorba de o relaţie mai încordată între mine şi conducere. În plus, eu nici am semnat contractul cu Farul”, a dezvăluit Şumudică. În schimb, directorul general al Farului, Mircea Crainiciuc, a susţinut că Şumudică a semnat pe două sezoane şi că totul este în regulă. Dacă problema nu se va rezolva pînă sîmbătă, rolul de antrenor, pe foaia de joc, va fi îndeplinit de secundul Bogdan Andone. Se speră totuşi ca oficialii clubului să prezinte astăzi antrenorilor contractele, pentru a fi perfectate, iar vineri să le înregistreze la Federaţia Română de Fotbal. În privinţa lotului de jucători, Vasilică Cristocea, Cosmin Paşcovici şi Lucian Leu au parafat contracte cu gruparea de pe litoral şi vor avea drept de joc la Giurgiu. Primul a semnat pe doi ani, iar ceilalţi doi pe un singur sezon. “Mă bucur că am revenit la Farul, sper să promovăm, iar în sezonul următor să jucăm în Liga I”, a spus Paşcovici.

Altfel, actuala conducere a clubului a decis să pună pe liber majoritatea conducerii administrative a clubului din sezonul trecut, inclusiv pe fostul preşedinte, Dan Pîra.

Trei jucători, incerţi pentru meciul de la Giurgiu

Pentru meciul de duminică, Şumudică se confruntă cu probleme de lot, Cosmin Paşcovici, Cosmin Matei şi Chico fiind incerţi. Primul s-a pregătit separat la antrenamentul de ieri, efectuînd doar alergări uşoare, în timp ce Matei a acuzat dureri la muşchii inghinali şi a privit şedinţa de pregătire de pe margine. În schimb, Chico a rezistat aproape o oră, dar a plecat spre vestiare înaintea colegilor săi, din cauza unor dureri la glezna piciorului stîng.

Surpriza de la antrenamentul de ieri a fost Liviu Mihai II, adus în urmă cu două zile de la Petrolul Ploieşti, unde fusese împrumutat de Farul. “Am vrut să le dau peste nas celor de la Ploieşti, care au spus tot felul de lucruri. M-au atacat, acuzîndu-mă de tot felul de prostii, că am luat bani de la jucători. De fapt, eu am dat bani jucătorilor. Liviu Mihai se va pregăti în continuare la prima echipă”, a explicat Şumudică.