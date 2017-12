Sunrise Inc. va lansa un nou videoclip

„Lick Shot”, noul single lansat de tânăra trupă românească de dance aflată în plină ascensiune, Sunrise Inc., va beneficia de un videoclip, în regia lui Iulian Moga. Piesa a fost postată pe YouTube în luna martie şi a primit feedback-uri pozitive din partea publicului. În plus, melodia a urcat pe primul loc în topul unui cunoscut post de radio muzical, păstrându-şi, de o lună, poziţia de lider. Pentru acest single, formaţia a colaborat cu Starchild.

Sunrise Inc., formată din trio-ul Adi, Silviu şi Mihai, s-a înfiinţat la începutul anului trecut. Două dintre piesele lor de început, „Forever in My Soul” şi „One in a Million”, s-au numărat printre cele mai ascultate melodii în ţări precum Olanda, Belgia, Rusia, Cipru, Grecia, Ucraina sau Albania, potrivit Cat Music. „Forever in My Soul” a fost inclusă şi pe compilaţia oficială a premiilor Nightlife Awards din Olanda, intitulată „Nightlife Awarrds 09 Highlights - The Megamix” şi a fost implicată în proiectul lui DJ Tiesto, Dance4life.

Pentru viitor, cei trei se laudă că vor colabora cu nume celebre din Europa, unul dintre acestea fiind chiar interpretul hitului „Freedom to Love”, Lexter. Nume precum Liviu Hodor & Tara au ales să colaboreze cu Sunrise Inc pentru următorul single, în detrimentul unor nume consacrate precum Edward Maya.