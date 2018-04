Sunt anunțate maxime de 16 grade C, la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță zile frumoase la malul Mării Negre, cu soare și temperaturi în creștere. Astfel, marți, 27 martie, temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 și 10 grade C, iar minimele sunt situate în intervalul 2 și 5 grade C; sunt anunțate ploi, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Miercuri, 28 martie, se opresc ploile, iar mercurul în termometru va mai urca puțin; maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele vor fi între 0 și 3 grade C. Joi, 29 martie, vremea va fi frumoasă, cu mult soare, cu temperaturi maxime care vor urca până la 16 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 3 și 5 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.