„Sunt bani de pensii şi salarii, dar orice se poate întâmpla”

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat că bugetul de stat pentru anul în curs asigură plata pensiilor şi salariilor celor din ministerul pe care îl conduce, însă evită să dea garanţii privind excluderea oricărei posibile probleme legată de asigurarea plăţii sau de diminuarea pensiilor şi salariilor, explicând că \"nu poţi să ştii niciodată ce se întâmplă, orice se poate întâmpla în lumea asta\". „O ţară care nu mai poate să-şi plătească pensiile şi salariile înseamnă că intră în faliment, deci nu cred că este cazul României. Garanţiile sunt de nivel de Premiul Nobel. Ceea ce pot să garantez este că acest Guvern a făcut un buget nu de criză, ci de dezvoltare. Şi principalul argument este că este primul buget realist. În loc să plecăm cu creşteri de 2,2 %, de 5%, dimpotrivă, am scăzut chiar ultima cifră pe care am avut-o, de la 1,8% la 1,6% creştere economică, tocmai pentru a ne asigura că ce este prevăzut în bugetul actual este rezonabil şi se va realiza”, a declarat ministrul Muncii.

MĂSURI PENTRU COMBATEREA MUNCII LA NEGRU Ea vorbit şi despre prevederea din Codul muncii potrivit căreia angajatorii care primesc la muncă la negru mai mult de cinci persoane sunt trimişi în instanţă care nu a avut niciun efect, deoarece în niciun caz nu s-a dispus începerea urmăririi penale. Din acest motiv, Câmpeanu are în vedere modificarea Codului muncii, considerând că introducerea unor măsuri graduale, înainte de înştiinţarea instanţei, ar putea fi mult mai eficiente pentru combaterea muncii la negru. În plus, ea a precizat că are în vedere şi modificarea Legii salarizării, explicând că aceasta, dacă ar fi aplicată în forma actuală, ar duce la scăderea salariilor pentru anumiţi angajaţi. Ministrul a mai atras atenţia că în legea aflată în vigoare nu au fost introduse toate meseriile. De asemenea, a mai spus Câmpeanu, după modificarea actului normativ, toate categoriile de bugetari care se află în primele cinci trepte de salarizare, inclusiv medicii rezidenţi, vor beneficia de majorări salariale.