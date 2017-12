Sunt bani pentru toate cheltuielile sociale!

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a spus ieri, în cadrul unei vizite de lucru, că mesajul premierului Victor Ponta privind fondurile pentru ultimele 45 de zile din an nu a fost bine înţeles, precizând că nu există riscul ca anumite cheltuieli sociale să nu fie finanţate. \"Cred că nu s-a înţeles foarte bine mesajul domnului prim-ministru. Domnul Ponta a spus foarte clar că bugetul pe anul acesta, făcut de PDL, nu a prevăzut pentru ultimele 45 de zile fonduri pentru spitale, probabil că şi sistemul de pensii nu era acoperit. Dar este vorba de construcţia bugetului de la începutul anului şi exact acest lucru a spus domnul prim-ministru, că şi prin rectificarea bugetară anterioară am înlăturat o serie de dezechilibre care existau în buget, iar prin această ultimă rectificare vom face acelaşi lucru. Deci nu a spus că nu avem noi banii în acest moment, ci că trebuie să găsim fondurile şi în aşa fel să le repartizăm, încât să acopere aceste dezechilibre din bugetul construit la începutul anului”, a precizat Mariana Câmpeanu. Ministrul Muncii a mai precizat că există deja o bună parte din bani suplimentari, după ce au închis unele \"robinete de cheltuire a banilor publici\". “În acelaşi timp, domnul prim-ministru a spus că vom căuta aceste reaşezări de fonduri fără să facem împrumuturi. Avem deja o parte din bani suplimentari veniţi prin o colectare mai bună, prin închiderea unor robinete de cheltuire a banilor publici”, a mai spus Mariana Câmpeanu. Ea a adăugat că nu există probleme privind indemnizaţia pentru creşterea copilului. “Din gestionarea Ministerului Muncii, indemnizaţia pentru creşterea copilului am spus că este asigurată pe anul acesta, nu trebuie bani suplimentari. Pentru însoţitorii persoanelor cu handicap, s-a spus că o parte din banii obţinuţi din licitaţia pentru frecvenţele de telefonie mobilă aici, pentru că nu erau bani prevăzuţi în buget. Bugetul nu avea prevăzuţi aceşti bani, dar noi trebuie să-i acoperim, dintr-o parte în alta”, a completat Mariana Câmpeanu.