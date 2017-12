Tânăra de 26 de ani, din localitatea Moşneni, care îşi acuză fostul concubin că, pe 1 noiembrie, i-a răpit băieţelul în vârstă de doi ani şi şapte luni, spune că a vorbit de mai multe ori cu micuţul, între timp. „Am tot sunat în Italia. Pe telefonul fix mi-au răspuns fie sora, fie mama fostului concubin. Mi l-au dat la telefon pe băiat, dar am reuşit să stau de vorbă cu el foarte puţin. De fiecare dată plânge şi mă întreabă când merg la el. Sunt disperată şi aştept rezolvarea acestei situaţii, pentru că fostul meu concubin a nesocotit o hotărâre judecătorească şi a ieşit în mod ilegal din ţară cu fiul meu, pentru a se răzbuna pe mine. Toate actele băiatului sunt la mine”, a declarat Cătălina Bălu, mama micuţului. Potrivit anchetatorilor, s-a confirmat faptul că tatăl copilului a intrat cu fiul său pe teritoriul Italiei. Oamenii legii continuă ancheta. Cătălina Bălu spune că relaţia de şase ani dintre ea şi Salvatore Schillaci s-a încheiat în luna mai a acestui an. „După ce am pus capăt relaţiei, el a iniţiat o acţiune la Judecătoria Mangalia de încredinţare provizorie a copilului. Judecătorii au hotărât, însă, că este în interesul copilului să rămână la mamă. După ce s-a terminat acest proces, a mai pornit unul în care a cerut program de vizită. Programul de vizită i-a fost aprobat de vineri până duminică, de două ori pe lună”, povesteşte Cătălina Bălu. Pe data de 1 noiembrie, într-o zi de vineri, fostul ei concubin a venit la Moşneni pentru a lua copilul, conform programului de vizitare. „A ajuns aici vineri, pe la ora 11.30. Sâmbătă am vorbit la telefon, ultima dată în jurul orei 18.30. Apoi şi-a închis telefoanele. Duminică am sunat de nenumărate ori, dar nu am mai reuşit să dau de el. A plecat în Italia cu fiul meu, pentru a se răzbuna pe mine”, a mai spus Cătălina Bălu.