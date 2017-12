Paul Dicu este singurul român care a participat la cea mai grea cursă de alergat din lume, Sultan Marathon des Sables 2013 - Maratonul nisipurilor din Maroc, pentru a treia oară consecutiv. Constănţeanul a reuşit să treacă victorios linia de sosire, obţinând medalie de participare şi oferind, astfel, sprijin copiilor bolnavi de inimă, în cadrul unei ample campanii naţionale. El a revenit, marţi seară, în ţară şi se află la Bucureşti, unde va susţine, astăzi, o conferinţă de presă în care va vorbi pe larg despre aventurile sale în pustiul nord-african.

Paul Dicu a avut de transmis câteva gânduri şi constănţenilor săi, prin intermediul ziarului „Telegraf”. „Le mulţumesc constănţenilor pentru tot sprijinul şi sper să îmi fie alături şi în momentele bune şi în cele grele. Nu au fost puţine momentele grele din cadrul acestei participări, dar mesajele şi „semnalele” venite din ţară mi-au dat putere să continui, pentru că a fost prima ediţie la care gândul abandonului m-a bântuit serios. Sunt mândru că sunt constănţean şi chiar dacă noi suntem printre puţinii români care au parte de nisip în mediu natural, pe plaje, acest lucru şă ştiţi că nu m-a ajutat prea mult... Nisipul din Maroc nu e la fel nici ca aspect sau compoziţie, al nostru e umed, iar clima de aici nu se compară cu cea de acolo nici măcar vara, când e secetă şi caniculă”, a mărturisit Paul Dicu.

CEA MAI GREA EDIŢIE A CELEI MAI DURE COMPETIŢII Paul Dicu a obţinut locul 866, cu timpul de 58 de ore, 54 de minute şi 12 secunde. Pentru că această competiţie este considerată cea mai dură din lume, la limita disponibilităţilor fizice şi psihice ale participanţilor, toţi cei care încheie cele cinci etape primesc o medalie specială, de participare. Paul se mândreşte, anul acesta, cu una nouă, însă şi cu depăşirea celor mai grele provocări de până în prezent.

„A fost mai greu ca niciodată… nu doar partea de alergare este dificilă. Ai în spate un rucsac în care duci alimente, suplimente, kit de supravieţuire şi tot ce ai nevoie pentru o săptămână în deşert. Au fost 54 de grade Celsius, două zile la rând. A fost cea mai dificilă cursă din cei trei ani… Am avut o accidentare la start, apoi m-am deshidratat, am fost aproape de perfuzie. Nu am abandonat, deşi am fost pe aproape, iar lucrul acesta mi-a dat fiori, însă am reuşit. Nu ştiu dacă mai particip şi la anul, este prematur”, a declarat Paul Dicu.

La cei 43 de ani, Paul a alergat în numele Asociaţiei „Inima Copiilor”, cu un rucsac de aproape 10 kg în spate, ţinând steagul sus pentru România şi pentru copiii cu boli de inimă, într-unul dintre cele mai dure medii de desfăşurare a unei competiţii fizice.

CU GÂNDUL LA VICTIMELE DIN BOSTON Constănţeanul Paul Dicu, atlet şi practicant de arte marţiale, este unul dintre acei oameni „din fier”, atât ca formă fizică, dar şi la caracter, un model atât pentru sportul autohton, cât şi pentru societate, în general. În afara faptului că, şi anul acesta, a alergat pentru Asociaţia „Inima Copiilor” şi a ajutat la strângerea a peste 20.000 de euro, Paul spune că nu a apucat să se bucure pe deplin de medalia obţinută, întrucât vestea atentatelor de la Maratonul din Boston i-a lăsat un gust amar. „Cum să faci aşa ceva la un maraton? Cum să faci aşa ceva în general? De ce? Pentru ce? Nu are nimeni nimic de obţinut din astfel de gesturi! Maratonul, ca orice sport, înseamnă disciplină şi onoare... Ce onoare poate avea cineva care face astfel de laşităţi criminale? M-au lăsat fără cuvinte imaginile şi vestea de la Boston, mi-au tăiat din entuziasm, dar nu mă descurajază sub nicio formă. Ba din contră!”, a mai mărturisit Paul Dicu.