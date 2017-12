Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecător Dan Lupaşcu, fost preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), spune într-un interviu acordat agenţiei Mediafax că sunt membri ai CSM care n-au înţeles încă de ce au ajuns în Consiliu, ce anume ar trebui să facă, n-au dat dovadă că reprezintă corpul judecătoresc. Dan Lupaşcu se declară mâhnit pentru că cele mai dureroase atacuri sunt cele venite din interiorul justiţiei, iar dacă şi CSM-ul este scos la periferia sistemului judiciar, atunci independenţa justiţiei este sub semnul întrebării. El recunoaşte că încă „se moare cu dreptatea în mână” şi, din păcate, nu mai există remedii procesuale.

RĂMÂNE JUDECĂTOR Dan Lupaşcu, al cărui mandat la conducerea Curţii de Apel Bucureşti expiră pe 3 iulie, susţine că nu îşi doreşte funcţii, că îşi reia locul de judecător, alături de ceilalţi colegi, şi va face cel mai important lucru pe care-l poate cineva face în magistratură, anume să împartă dreptate. „Niciodată n-am ţinut cu tot dinadinsul să ocup la nesfârşit o funcţie de conducere. Am fost interpretat greşit atunci când unii au crezut că dorinţa mea de a candida la CSM pentru al doilea mandat se traduce în fapt în legarea aceasta de un scaun. Eu am simţit de multă vreme că instituţia este în pericol, am crezut în mod sincer că pot să ajut această instituţie. Eu rămân judecător”, a declarat Lupaşcu în interviu. „În decursul timpului am primit mai multe propuneri, inclusiv propuneri de a ocupa funcţii de conducere la Înalta Curte, ca ministru al Justiţiei de cel puţin două ori, şi alte asemenea funcţii. Nu este momentul şi nu cred că Înalta Curte în această fază ar trebui să-şi caute alţi conducători. Înalta Curte e instanţa supremă, are personal extrem de valoros şi eu cred că, în pofida crizei pe care o traversează, pentru că i se pun des beţe în roate, este în măsură să-şi găsească soluţii proprii. Eu trebuie să dovedesc că sunt un judecător bun la Curtea de Apel Bucureşti”, a spus Dan Lupaşcu în încheierea interviului.