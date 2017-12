Sunt mici, dar duc războaie pe tabla de șah

Au doar șase - șapte ani, însă își antrenează intens creierul practicând tot mai des sportul minții. Vorbim de copiii constănțeni care fac parte din cele câteva cluburi de șah din municipiul și județul Constanța și care se antrenează săptămânal pentru a muta inteligent calul, nebunul sau regina pe tabla de șah și a câștiga tot mai multe meciuri. Sâmbătă, aproximativ 120 de copii au participat la Cupa Primăverii la șah, iar alți 44 de elevi de ciclu primar, gimnazial și liceal și-au arătat măiestria la sportul minții în Campionatul național școlar de șah ”Elisabeta Polihroniade”. Cei mici au fost foarte dornici să participe la competiții, asta și pentru că în ultima perioadă concursurile de profil pentru vârsta lor au cam lipsit, spun organizatorii. Mario este elev la Școala Gimnazială nr. 18 ”Jean Bart” din Constanța, are aproape 10 ani și joacă șah de peste doi ani. ”Merg la clubul de șah de acum doi ani, dar prima dată am învățat de la tati să joc. Este un sport greu, dar am învățat și acum sunt destul de bun. Colegii mei de clasă nu vor să joace cu mine pentru că îi bat de fiecare dată. Am fost până acum la concursuri și am câștigat patru competiții una după alta”, a povestit Mario. Cu rezultate bune la competiții se mândrește și Carina, o fetiță de doar șapte ani din Constanța, care, deși are doar un an de când merge la clubul de șah, a câștigat deja două competiții. Organizatorii competiției au organizat Cupa Primăverii pe două grupe de vârstă: copii (6 - 10 ani) și juniori (11 - 18 ani). ”Cupa s-a jucat în nouă runde, la o jumătate de oră partida, și s-a desfășurat pe două zile competiționale. Premierea câștigătorilor a avut loc duminică”, a explicat arbitrul competiției, Claudiu Badea Iordache.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH În aceeași zi, elevii s-au întrecut și la Campionatul național școlar de șah ”Elisabeta Polihroniade”, pe trei secțiuni: echipe formate din trei băieți și o fată de nivel primar, gimnazial și liceal. ”Ora de începere a concursului era 9.00, dar am amânat debutul competiției pentru ora 13.00 pentru că o parte dintre concurenți au participat și la un concurs școlar de matematică”, a precizat Iordache. Concursul se desfășoară în funcție de mediul de proveniență - rural sau urban -, iar la final, echipele câștigătoare (primar, gimnazial și liceal) din mediul rural vor juca șah cu cei mai buni elevi din mediul urban. ”Cei care câștigă vor fi declarați campioni județeni și vor participa la finala campionatului național de șah pe echipe, care se va desfășura în aprilie, la Căciulata”, a adăugat arbitrul.