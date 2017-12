„Sunt obişnuită să aud lucruri rele despre mine în România”

09:07:27 / 02 Iulie 2015

Simona

Draga Simona , La cate rautati se scriu in presa si la cat de mult romanii nu iti apreciaza valoarea in locul tau nici nu m-as gandi sa mai revin in tara.Cand esti buna te lauda , cand esti mai putin buna te critica , asta e natia romana , nu ai ce face ; se vede clar ca nu te iubesc prea mult romanii; nu ai cum sa fii mereu printre primii, sunt sezoane bune si sezoane mai putin bune, numai tu stii cum poti sa castigi sau sa pierzi - aici nu este nici ambitie , nici noroc , ci cum te simti in ziua in care ai meci ...poti da tot sau nimic; cred ca putin antrenament mai mult in competitii , chiar daca sunt turnee mici iti va da increderea in tine ...nu ocoli turneele mici deoarece tot prin munca si practica iti vei revigora forta , psihicul , etc. bafta !