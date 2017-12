Trei persoane au fost rănite, ieri după-amiază, în urma unui accident rutier provocat, în jurul orelor 16.00, în Constanţa, de un preot băut. Potrivit anchetatorilor, Roman Valeriu, de 49 de ani, preot la Biserica Sf. Mina din Constanţa şi consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, a condus un autoturism marca Audi, cu numărul de înmatriculare CT 07 TEA, pe bulevardul 1 Mai, dinspre zona Gării CFR către zona Far. Ajuns în apropierea Centrului de Scafandri, au stabilit poliţiştii de la Rutieră, acesta a pierdut controlul direcţiei şi a pătruns pe contrasens, unde a acroşat mai întâi un autoturism marca Ford Ka, înmatriculat CT 73 AIM. După primul impact, Audi-ul a ricoşat într-o Skodă, înmatriculată CT 55 MDY, după care s-a răsturnat, lovind şi un Ford parcat. „Eu mă aflam în spatele Fordului Ka, în momentul în care l-am văzut venind pe contrasens. Mai întâi a lovit Ford-ul, şi apoi a intrat în mine. Nu am putut face nimic pentru a evita coliziunea”, a declarat şoferul Skodei. În urma carambolului rutier, şoferul Ford-ului Ka şi doi copii aflaţi la bordul maşinii au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Eu nu am văzut modul în care s-a petrecut accidentul. Aveam maşina parcată aici şi mi-a lovit-o. Şoferul vinovat era beat”, a declarat proprietarul Ford-ului parcat. La testarea lui Roman Valeriu cu aparatul Drager, oamenii legii au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat la spital pentru recoltarea probelor biologice. „Sunt preot, dar degeaba sunt!”, a spus Roman Valeriu, pe holul spitalului. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.

SUSPENDAT Într-un comunicat de presă remis ieri, reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului anunţă că preotul Roman Valeriu a fost suspendat din funcţie: “Permanenţa Consiliului Eparhial, convocată în regim de urgenţă, a luat decizia suspendării preotului atât din calitatea de preot slujitor, cât şi din funcţia de consilier cultural pe care o avea în cadrul instituţiei noastre. De asemenea, Arhiepiscopia Tomisului condamnă comportamentul acestuia din timpul anchetei pe care Poliţia o desfăşoară. Suntem alături de persoanele care au avut de suferit de pe urma acestui accident şi sperăm în însănătoşirea lor cât mai rapidă”.