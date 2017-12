„Sunt puţine şanse ca situaţia Greciei sǎ afecteze dramatic România”

Analiştii casei de brokeraj X-Trade Brokers consideră că România nu va fi afectată în mod special de problemele din Grecia, comparativ cu alte ţări, şi afirmă că dacă această ameninţare ar fi fost reală, agenţiile de evaluare nu ar fi ridicat recent perspectiva ratingului României. „Situaţia din Grecia a explodat public în ultimele sǎptǎmâni, dar deficienţele structurale sunt mai vechi; dacǎ ar fi fost sǎ aibǎ anumite influenţe speciale asupra României, acestea s-ar fi manifestat deja. Dacǎ ameninţǎrile ar fi fost reale, probabil cǎ agenţiile de clasificare financiarǎ nu ar fi ridicat recent perspectiva ratingului României. În plus, problema reducerii expunerii bǎncilor elene pe piaţa româneascǎ a putut fi luatǎ în calcul de ceva timp de Banca Naţionalǎ a României şi mǎ îndoiesc cǎ guvernatorul BNR nu are „un plan B”. În plus, sǎ nu uitǎm recenta emisiune de obligaţiuni în euro, consideratǎ de investitori drept foarte atractivǎ”, a declarat directorul sucursalei din România a casei de brokeraj X-Trade Brokers, Victor Safta. Analiştii mai afirmă că rezultatele economiei României din ultimele luni sunt în cea mai mare parte negative, singurul semnal pozitiv important fiind creşterea producţiei industriale în luna ianuarie cu 6,8% faţǎ de aceeaşi perioadǎ a anului trecut. „Situaţia din Grecia nu afecteazǎ major nici mǎcar desfacerea producţiei româneşti, întrucât Grecia nu se aflǎ printre principalele pieţe de export ale României. Efectele crizei din Grecia se resimt la nivelul întregii Uniuni Europene, iar România va fi afectatǎ mai mult decât alte state doar dacǎ va permite acest lucru şi nu va avea pregǎtite sau nu va lua mǎsuri în consecinţǎ\", a mai spus Safta.