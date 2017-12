Suntem campionii UE la mortalitate infantilă

Zilnic, în întreaga lume, 800 de mame mor în timpul sarcinii sau la naştere, în timp ce 8.000 de nou-născuţi mai mici de o lună pierd lupta pentru viaţă, se arată într-un raport realizat de Save the Children International. Prima zi de viaţă este cea mai importantă în ceea ce priveşte şansele de supravieţuire ale acestor bebeluşi, un milion dintre ei nereuşind să depăşească acest interval de timp dificil. Rata mondială anuală a mortalităţii copiilor cu vârsta de până în 5 ani a scăzut cu 40% din anii \'90, când se înregistrau 12 milioane de decese, la 6,9 milioane în zilele noastre. În ceea ce priveşte mortalitatea mamelor, progresul este semnificativ, rata scăzând cu 50% pentru acelaşi interval de timp - de la 540.000 de decese pe an la 287.000. Conform raportului, Finlanda, Suedia, Norvegia, Islanda şi Olanda sunt ţările în care starea socială a mamelor este cea mai bună din lume, la polul opus situându-se Congo, Somalia, Mali sau Niger. România se menţine pe primul loc în UE, înregistrând în continuare cea mai mare rată a mortalităţii infantile din tot spaţiul european, respectiv 9,4 la 1000 de copii născuţi vii în 2011, cauza principală fiind naşterile premature (conform datelor Institutului Naţional de Statistică). O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii, precum şi prin dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante. Organizaţia Salvaţi Copiii România s-a alăturat programului internaţional Every One, care are ca scop salvarea copiilor de până în cinci ani din întreaga lume, demarând acum doi ani o campanie amplă - Fiecare copil contează - desfăşurată pe doi piloni esenţiali în ceea ce priveşte mortalitatea infantilă: programe de informare a mamelor din comunităţile defavorizate şi dotarea maternităţilor cu echipamente medicale performante.

PÂNĂ ÎN PREZENT, 554 DE MAME ŞI 356 DE GRAVIDE AU BENEFICIAT DE SPRIJINUL SALVAŢI COPIII ROMÂNIA, IAR PRIN CAMPANIA DE STRÂNGERE DE FONDURI BUN VENIT PE LUME, 15 MATERNITĂŢI DIN TOATĂ ŢARA AU PRIMIT INCUBATOARE, MESE DE RESUSCITARE, APARATE DE VENTILAŢIE SAU ALTE ECHIPAMENTE PERFORMANTE CARE VOR AJUTA MEDICII ÎN EFORTURILE LOR DE SALVARE A VIEŢILOR BEBELUŞILOR NĂSCUŢI PREMATUR.

Valoarea totală a investiţiilor realizate până în prezent este de 1.090.000 de lei. „Cu ajutorul acestor echipamente, 327 de nou-născuţi vor fi salvaţi şi 380 de naşteri vor avea loc în condiţii normale anual, conform estimărilor noastre. Salvaţi Copiii a ajuns, în decembrie 2012, şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa „Sf. Apostol Andrei”, pentru sprijinirea Secţiei Neonatologie. Necesităţile Secţiei de Neonatologie a SCJU Constanţa sunt numeroase, a spus, atunci, şeful dr. Livica Frăţiman, care a adăugat că, din păcate, numărul prematurilor ce vin pe lume în ultima perioada s-a dublat, aşa că şi riscurile ca ei să se stingă prea devreme sunt mari, în lipsa unor dotări moderne, de ultimă oră. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, apreciază gestul organizaţiei ca „o revenire la normalitate”, în contextul în care ei vin din afara sistemului, dar totuşi vor să dea o mână de ajutor.

Pentru Salvaţi Copiii România rămâne o prioritate pe termen lung scăderea mortalităţii infantile, de aceea retransmitem tuturor apelul nostru către suport - fie prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit, fie prin donaţii directe către organizaţia noastră - pentru ca tot mai mulţi bebeluşi să se poată bucura de darul vieţii. Fiecare copil contează!”, a declarat preşedintele executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Gabriela Alexandrescu.

SFATURI DE LA EXPERŢI Pentru a continua scăderea mortalităţii infantile la nivel mondial, experţii Save the Children International au punctat o serie de recomandări. În primul rând, toate mamele şi nou-născuţii trebuie să aibă acces la îngrijire specializată, care este esenţială pentru supravieţuirea lor. De asemenea, moaşele, împreună cu toate asistentele care lucrează în comunităţi trebuie să aibă pregătire în domeniu şi să se asigure că există în proximitatea locală spaţii medicale dedicate îngrijirii mamei şi copilului, pentru a preveni astfel complicaţiile care ar putea apărea. Pentru infecţii simple, dar care pot fi fatale atât pentru mamă cât şi pentru bebeluş, ar trebui să existe antibiotice disponibile. Moaşele şi toţi participanţii la naştere au nevoie de instruire specială pentru ca nou-născuţii să supravieţuiască \"minutului de aur\" - primul moment după naştere atunci când, în cazul în care un copil nu respiră spontan, o intervenţie simplă poate să-i salveze viaţa.

În România, Organizaţia Salvaţi Copiii a înaintat în noiembrie 2012 Ministerului Sănătăţii un set de recomandări concrete care vor sta la baza îmbunătăţirii Programului Naţional de Sănătate a Femeii şi Copilului. Aceste recomandări au fost stabilite în urma derulării workshop-ului “Program prioritar de sănătate publică în România: reducerea mortalităţii infantile şi a consecinţelor prematurităţii”.