Suntem codași la furnizarea serviciilor medicale. Ce rezolvă problema?

Suntem codași la furnizarea serviciilor medicale! Preşedintele Asociaţiei „Medicines for Europe“, Jacek Glinka, prezent la International Health Forum, a declarat că ţara noastră este la coada clasamentului european în ceea ce priveşte furnizarea de servicii medicale şi susţine că un buget sustenabil ar rezolva această problemă. ”Când ne uităm la poziția Comisiei Europene, ne dăm seama că se încearcă încurajarea tuturor țărilor din Europa să găsească o cale prin care să promoveze asimilarea mai puternică a produselor generice. Soluția ar fi bugete ale Sănătății mai sustenabile în Europa. România este una dintre țările în care industria generică este una foarte bună pentru pacienți și există și o relevanță a industriei și pentru economia țării. Însă această relevanță înseamnă ca Guvernul să își asume mai multă responsabilitate față de această industrie și să o susțină, pentru că în acest fel va proteja și locurile de muncă, și economia în sine”, a declarat Jacek Glinka. De aceeași părere este și cosilierul de stat Diana Păun, care a explicat nevoia necondiționată de echilibru în bugetul alocat sectorului de sănătate din România. ”Preocuparea în zilele noastre este aceea de a avea sisteme de sănătate sustenabile. Din nefericire, sistemul de sănătate românesc se confruntă cu numeroase provocări, iar piața medicamentelor nu reprezintă o excepție. Cred că cea mai mare amenințare o constituie lipsa de consecvență în ceea ce privește politicile și reglementările cu repercusiuni asupra sectorului farmaceutic, privind strict din punct de vedere economic și asupra pacientului”, a spus consilierul de stat al Administrației Prezidențiale, Diana Păun. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România atrage atenția autorităților asupra nevoii de medicamente generice pe care România o are. "Industria de generice vine cu două direcții: fie vine cu medicamente de aceeași calitate și eficacitate ca un original, dar la prețuri mult mai mici, în felul acesta să putem trata efectiv de zece ori mai mulți pacienți, sau să economisim bugetul dat pentru medicamente. Noi dorim să fim considerați un partener pentru autorități, să fim chiar un instrument pe care autoritățile să îl exploateze la mixim pentru tratarea mai multor pacienți", a explicat președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), Adrian Grecu. Potrivit APMGR, industria generică locală contribuie cu cca. 1,5% la PIB, asigurând peste 8.000 de locuri de muncă. România are o tradiţie în producerea medicamentelor de peste 100 de ani, iar sectorul farmaceutic a fost declarat sector strategic pentru economia României, fiind inclus pe lista celor 10 domenii prioritare pentru economia ţării. International Health Forum, organizat de APMGR, s-a aflat la a treia ediție și este cel mai important eveniment al industriei de medicamente generice si biosimilare a României, care aduce la aceeaşi masă companii farmaceutice, politicieni, specialişti în Sănătate, oficiali publici, organizaţii de pacienţi şi lideri de opinie pentru a dezbate şi a schimba păreri despre cele mai importante probleme pe care le înfruntă industria.