Suntem codaşii UE în domeniul inovării!

Chiar dacă avem specialişti în inovare, chiar dacă avem cercetători cu care ne putem mândri, atât în ţară cât şi peste hotare, pentru că nu există nicio susţinere financiară, pentru că acest sector este total ignorat de către autorităţi, România este de râsul UE la acest capitol. Ţara noastră se situează pe ultimele locuri, alături de Lituania, Bulgaria şi Letonia, potrivit Tabloului de bord al Uniunii inovării, ediţia 2011, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene (CE). Tabloul de bord al Uniunii inovării, ediţia 2011, plasează statele membre în patru grupe de ţări. Astfel, lideri în domeniul inovării sunt Suedia, Danemarca, Germania şi Finlanda, ţările aflate la nivelul imediat următor fiind Belgia, Regatul Unit, Ţările de Jos, Austria, Luxembourg, Irlanda, Franţa, Slovenia, Cipru şi Estonia, care au performanţe apropiate de media pentru UE-27. Inovatori moderaţi sunt Italia, Portugalia, Republica Cehă, Spania, Ungaria, Grecia, Malta, Slovacia şi Polonia, care au performanţe sub media pentru UE27, în timp ce inovatori modeşti sunt România, Lituania, Bulgaria şi Letonia, cu performanţe mult sub media pentru UE-27. Performanţa medie este măsurată cu ajutorul unui indicator compus, pe baza datelor referitoare la 24 de indicatori. Ca urmare a unui decalaj în ceea ce priveşte disponibilitatea datelor, performanţa medie din 2011 reflectă performanţele înregistrate în 2009/2010. Aproape toate statele membre şi-au ameliorat performanţele în domeniul inovării, potrivit Tabloului de bord al Uniunii inovării, ediţia 2011. Cu toate acestea, creşterea performanţelor în materie de inovare a încetinit, iar UE nu acoperă decalajul persistent în raport cu liderii mondiali în materie de inovare, SUA, Japonia şi Coreea de Sud. Pentru EU-27, cel mai mare decalaj rămâne cel pentru inovarea de la nivelul sectorului privat. UE are încă un avans clar faţă de economiile emergente, China, Brazilia, India, Rusia şi Africa de Sud. Cu toate acestea, China îşi îmbunătăţeşte performanţele în materie de inovare şi reduce continuu decalajul. Activităţile de inovare ale întreprinderilor se disting ca un factor important pentru a obţine poziţii de frunte la nivelul UE şi la nivel internaţional. Ţările din vârful clasamentului pentru indicatorul compus în materie de inovare au în comun o serie de puncte forte ale sistemelor lor naţionale de cercetare şi inovare, un rol cheie avându-l activitatea întreprinderilor şi colaborarea dintre sectorul public şi cel privat. Deşi nu există o singură cale de a realiza performanţe de vârf în materie de inovare, toţi liderii în materie de inovare, Finlanda, Suedia, Danemarca şi Germania, se caracterizează prin cheltuieli mari în domeniul C&D, inclusiv ale întreprinderilor. „Rezultatele din acest an reprezintă un semn clar că sunt necesare mai multe eforturi pentru a stimula inovarea. Dacă dorim să eliminăm decalajul faţă de principalii noştri parteneri economici şi să depăşim criza actuală, inovarea merită toată atenţia noastră. Mă refer în particular la întreprinderi, întrucât s-au dovedit a fi factorul-cheie pentru a obţine succesul în materie de inovare. Dar succesul înregistrat de întreprinderile nou înfiinţate din alte părţi ale lumii arată că Europa încă mai are de învăţat”, a declarat vicepreşedintele CE, Antonio Tajani, comisar pentru industrie şi antreprenoriat.