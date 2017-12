Suntem din ce în ce mai puţini

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), în penultima lună din anul anterior, s-a înregistrat nașterea a 14.897 copii, cu 2.818 mai puțini decât în luna octombrie 2014. În același timp, numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna noiembrie a fost de 21.097, cu 784 mai puține decât în luna anterioară. În luna analizată, sporul natural a fost negativ, respectiv de 6.200 de persoane (decedații având un excedent față de născuții vii), la fel ca în luna octombrie (4.166 persoane), iar numărul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an înregistrate în luna noiembrie a fost de 114, în scădere cu 33 față de luna octombrie (147 decedați sub un an). În ceea ce privește datele de nupțialitate și divorțialitate, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în luna noiembrie a anului trecut, 6.535 de căsătorii, cu 4.917 mai puține decât în luna octombrie. De asemenea, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.345, cu 304 mai multe decât în luna octombrie. Datele comparative ale INS între noiembrie 2014 și noiembrie 2013 arată că numărul născuților vii a fost mai mic cu 1.105 în noiembrie 2014, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 827 mai mare față de luna noiembrie 2013.