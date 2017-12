Suntem din ce în ce mai puţini

Populaţia României a scăzut, în noiembrie 2013, cu 5.477 persoane, comparativ cu luna precedentă, relevă datele provizorii ale Institutului Naţional de Statistică (INS), date publicităţii vineri. Potrivit sursei citate, în noiembrie s-a înregistrat naşterea a 14.931 copii, cu 3.184 mai puţini decât în luna octombrie, în timp ce numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în noiembrie a fost de 20.408, cu 1.228 mai puţine decât în luna octombrie. În aceste condiţii, sporul natural provizoriu a fost negativ în noiembrie 2013, de 5.477 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii vii), la fel ca în luna octombrie (3.521 persoane). Numărul deceselor copiilor cu vârsta sub un an înregistrate în luna noiembrie a fost de 128 (8,6 copii sub un an la 1.000 născuţi vii), rata fiind în creştere faţă de octombrie, când a fost de 7,6 copii sub un an la 1.000 născuţi vii. Conform datelor INS, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.112 căsătorii în luna noiembrie, cu 4.633 mai puţine decât în luna anterioară, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 1.967, cu 54 mai mic decât în octombrie. Comparativ cu noiembrie 2012, în noiembrie 2013 numărul născuţilor vii a fost mai mic cu 1.074, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 25 mai mic.