„Suntem fascinaţi de Constanţa”

Trupa Moonlight Breakfast a susţinut un concert live deosebit luni seară, în Portul Constanţa, în cadrul ceremoniei de încheiere a evenimentului „Black Sea Tall Ships Regatta 2014”.

Moonlight Breakfast este o formaţie autohtonă înfiinţată în 2011, care a reuşit să bifeze două apariţii extrem de importante şi mediatizate în vara aceluiaşi an: a cântat în deschiderea concertului Jamiroquai, de la Mamaia, şi a fost singura trupă românească prezentă la festivalul Summer Well din Capitală. După doi ani de succes în România, cei patru membri ai trupei Moonlight Breakfast s-au mutat în Viena, unde au ajuns să fie foarte îndrăgiţi de către publicul de acolo.

Trupa este formată din: Christie (voce), pe numele său complet Cristina Siia, Bazooka (producător, tobe, clarinet), Adiţă (chitară, keys, sampler) şi Printzu (bass, chitară electrică). Membrii trupei caracterizează sound-ul lor printr-o mixtură de elemente inedite, fresh, care definesc trupa ca „retro-electro”, un stil mai mult decât plăcut, asezonat cu jazz.

După concertul de luni seară, întâlnirea cu membrii trupei Moonlight Breakfast a fost una amuzantă şi energizantă, ocazie cu care solista Christie, o fire naturală şi prietenoasă, a oferit un interviu în exclusivitate cotidianului „Telegraf”.

Reporter (R.): Când aţi sosit în ţară?

Cristina Siia (C.S.): Am avut un concert la „Ben Sherman”, în Bucureşti, pe 24 mai. Am venit de câteva zile şi ne simţim foarte bine de fiecare dată când ne întoarcem în Constanţa, oraş de care suntem fascinaţi. Pe plaja H20 din Mamaia, am cântat pentru prima dată în 2011, în deschidere la concertul Jamiroquai, şi am avut aşa nişte emoţii... încât de fiecare dată când suntem aici, la malul mării, retrăim momentul… (râde).

R.: Aţi vizitat velierele?

C.S.: Nu am apucat, dar abia aştept să le văd mâine, pe zi, am înţeles că urmează să plece şi vreau să fac un filmuleţ pentru băieţelul nostru, Andi (n.r. - al solistei şi al soţului ei, membru al trupei, Bazooka), care n-a putut să ne însoţească de data asta.

R.: Câţi ani împlineşte Andi?

C.S.: Împlineşte cinci ani în iunie. Merge la grădiniţă, din februarie, şi n-am vrut să-i întrerupem programul, am lipsit noi destul de mult... De obicei, plecăm pentru perioade mai scurte.

R.: Cât mai poposiţi în ţară?

C.S.: Mâine ne întoarcem acasă, la Viena.

R.: Plajă aţi făcut?

C.S.: Nu, am venit direct la probe şi a fost frumos, am ajuns, am mâncat, ne-am schimbat şi ne-am întors aici. Mâine dimineaţă (n.r. - marţi) vrem să vedem răsăritul şi, cum am mai spus, să vizităm velierele.

R.: Ce proiecte aţi mai pus la cale?

C.S.: Asta e o întrebare grea... Suntem în discuţii cu un label din Germania şi urmează să lansăm încă un album. Ne dorim să-l relansăm şi internaţional şi, bineînţeles, să realizăm varianta acustică pe care ne-am propus s-o facem de aproape doi ani. Ăsta e stilul, ne ia mai mult până ne mobilizăm.

R.: Care e diferenţa dintre publicul român şi cel străin?

C.S.: Am avut până acum norocul să întâlnim oameni foarte deschişi oriunde, chiar absolut în fiecare loc în care am cântat, deşi au fost evenimente destul de diferite, ca locaţie, ca public, ca stil, de la festivaluri la evenimente mici, intime, e cu totul alt „feeling”. Eu cred că suntem foarte norocoşi, am întâlnit oameni foarte simpatici, care au interacţionat plăcut.

R.: Când vă întoarceţi în ţară, pentru concerte?

C.S.: O să cântăm la Braşov, la Cluj, la Timişoara, prin iunie - iulie o să revenim cu drag.