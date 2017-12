Suntem la coada UE! Doar 19% dintre salariații români au studii superioare!

Doar 19% din populația română care lucrează (formată din 8,2 milioane de persoane) are studii superioare, țara noastră înregistrând cea mai scăzută pondere a licențiaților din câmpul muncii din Uniunea Europeană. Specialiștii consideră că unul dintre factorii care au contribuit la aceste statistici este lipsa unor programe care să creeze locuri de muncă în mediul rural în sectorul serviciilor care să conducă implicit la creșterea numărului de salariați cu studii superioare. ”România are încă o pondere ridicată a populaţiei în mediul rural prin comparaţie cu alte ţări, iar pentru noi ruralul are o mare problemă din cauza lipsei de infrastructură. Dacă ai studii superioare şi trăieşti la ţară, nu prea ai ce face efectiv cu acele studii, pentru că nu s-a dezvoltat o economie sănătoasă în care să existe servicii”, a explicat Ştefan Pălărie, preşedintele organizaţiei Şcoala de Valori, care desfăşoară proiecte educaţionale pentru tineri. Dacă în România doar 19% din populaţia ocupată are studii superioare, în statele din Uniunea Europeană ponderea medie este de circa 33%, cele mai mari ponderi ale licenţiaţilor de pe piaţa forţei de muncă fiind înregistrate în Luxemburg (unde aproape 50% din populaţia ocupată are facultate), Irlanda (cu o pondere de circa 47%), Cipru (45%), Belgia (43%), Marea Britanie (42%) sau Spania (42%). În topul ţărilor cu cele mai mici ponderi ale absolvenţilor de studii superioare cuprinşi pe piaţa muncii se mai află, pe lângă România, state precum Italia (unde 20,3% din populaţia ocupată are facultate), Slovacia (22%), Cehia (22,8%) şi Portugalia (25%). La nivelul statelor UE, în medie, cea mai mare pondere a populaţiei ocupate are studii medii (49%), urmată de cea cu studii superioare (32,7%), iar cea mai mică pondere este a populaţiei cu un nivel redus de studii (22,7%). Spre deosebire de această structură, în România, ponderea populaţiei cu nivel scăzut de educaţie (care reprezintă aproape 23% din total) este mai mare decât cea a absolvenţilor de facultate care lucrează (19%).