Suntem mai puţini

Numărul de nașteri și de decese înregistrate în luna septembrie a fost mai mic decât în august, însă sporul natural a rămas pozitiv, a anunțat Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, natalitatea a fost în scădere, în luna septembrie, cu 1.365 de naşteri față de august, iar numărul căsătoriilor a scăzut cu peste 5.800. De asemenea, în septembrie au fost înregistrate 19.686 de naşteri, cu 1.365 mai puţine decât în luna august, şi 18.779 de decese, cu 498 mai puţine decât în luna precedentă. ”Sporul natural a fost pozitiv în luna septembrie, de 907 persoane (născuţii-vii având un excedent faţă de decedaţi), la fel ca în luna august. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an înregistrate în luna septembrie a fost de 113, în scădere cu nouă faţă de luna august 2015 (122 decedaţi sub 1 an)”, precizează INS. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în luna septembrie, 16.867 de căsătorii, cu 5.834 mai puţine decât în luna august, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.501, cu 128 mai mare decât în luna august.