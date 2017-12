Suntem mai puţini

Populaţia României a scăzut cu 539 în luna iulie, când s-au născut aproape 19.000 de copii şi au decedat aproximativ 19.500 de persoane, a informat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna iulie s-au născut 18.959 de copii, cu 4.514 mai mulţi decât în iunie, şi au decedat 19.498 de persoane, cu 178 mai multe. „Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna iulie, de 539 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), la fel ca în luna iunie, când a fost de 4.875 persoane. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna iulie, a fost de 155 (8,2 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), rata fiind în scădere faţă de luna iunie, când a fost de 8,8 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii", se arată într-un comunicat de presă al INS. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în iulie 13.908 căsătorii, cu 1.754 mai multe decât în iunie, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 a fost de 1.692, cu 630 mai puţine decât în luna precedentă. În iulie 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul născuţilor-vii a fost mai mare cu 99, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 1.498 mai mic. „Sporul natural a fost negativ în luna iulie 2013, de 539 persoane, la fel ca în luna iulie 2012 (2.136 persoane). Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost cu 23 mai mare decât în luna iulie 2012", a precizat INS. În iulie 2013 au fost încheiate cu 933 mai puţine căsătorii decât în aceeaşi lună din anul precedent, iar numărul divorţurilor a crescut cu 29.