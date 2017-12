Suntem mai puţini!

Populaţia României a scăzut cu 6.802 persoane în luna februarie, când s-au născut aproape 13.500 de copii şi au decedat peste 20.000 de persoane, a informat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). În februarie s-au născut 13.486 de copii, cu 4.427 mai puţini decât în ianuarie, şi au decedat 20.288 de persoane, cu 1.950 mai puţine decât în prima lună a acestui an. „Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna februarie, de 6.802 persoane, la fel ca în luna ianuarie, când a fost de 4.325 persoane. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna februarie a fost de 154 (11,4 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), rata fiind în creştere faţă de luna ianuarie, când a fost de 8,3 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii\", se arată într-un comunicat de presă al INS. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în februarie 3.840 de căsătorii, cu 369 mai multe decât în luna ianuarie, iar numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii 202/2010 a fost de 2.920, cu 1.631 mai multe decât în ianuarie. Comparativ cu luna februarie 2012, în a doua lună a acestui an numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 2.064, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 4.289 mai mic. În februarie 2013 au fost încheiate cu 156 mai puţine căsătorii decât în aceeaşi lună din anul precedent, iar numărul divorţurilor a scăzut, fiind pronunţate cu 110 mai puţine.