Suntem pe locul 5 în UE la producţia de vinuri

România are şi lucruri bune: cea mai celebră podgorie a României se află în apropierea litoralului Mării Negre, o regiune foarte însorită, unde se produc vinuri, precum Feteasca Neagră şi Tămâioasa Românească. Cele 180.000 de hectare cultivate cu vie, solul deosebit, strugurii cu un gust particular şi costurile mici de producţie fac din această țară un producător care merită să fie luat în seamă. \"Ceea ce este unic în cazul României este cu siguranţă solul care oferă vinului caracteristici foarte particulare\", a spus Stephen Donnelly, oenolog la podgoria Budureasca, aflată la 90 km de Bucureşti. Cu toate că România foloseşte tehnologie modernă pentru producţia de vinuri, iarna extrem de friguroasă şi vara caniculară şi secetoasă vor diminua producţia de vinuri cu circa 30% în acest an, raportat la cele 4,1 milioane de hectolitri obţinute în 2011, când s-au exportat doar 130.000 hl.