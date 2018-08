Suntem pe primul loc în Europa la cazurile de rujeolă

15:17:07 / 18 Iulie 2018

si la intrebarea din final medicii stiu sa raspunda?

Si medicii stiu / pot / au voie sa raspunda ce ar putea sa pateasca copiii dupa vaccinare? De exemplu, ca la scurt timp ar putea face encefalita vaccinala si sa ramana leguma sau sa moara. Sau artrita reumatoida juvenila (da, vaccinul ROR declanseaza asa ceva!) sau diabet de tip 1, convulsii, paralizia nervului optic ori auditiv si altele care sunt trecute in prospectul publicat pe site-ul Agentiei Europene a Medicamentului, iaca aici: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf In ceea ce priveste siguranta, producatorul ne zice asa: ”Non-clinical studies have not been conducted. ”. Pe românește, nu au facut studii de siguranta. Si stiti ce vor spune medicii de la noi? Coincidenta, ghinion, genetica, copilul e de vina, pisica neagra bla-bla-bla ...