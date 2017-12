Suntem pe ultimul loc la cheltuieli pentru sănătate

11:18:13 / 05 Decembrie 2014

eu

Avem cele mai mici salarii!!! De aceea !!! Muncim de dimineata pana seara ,zilnic, fara libere, pe un salariu amarat de 800-900 lei!!! Sa vina deputatii in viata reala, sa munceasca si ei asa si pe acelasi salariu de 800 lei!!! Veniti si faceti practica in viata reala dragilor alesi! Se pare ca VOI v-ati cocotat undeva sus(la fel si cu venitul) si HABAR NU AVETI CARE E NIVELUL DE TRAI IN ROMANIA!!!