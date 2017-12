Suntem „pregătiți“ - gaze puține și scumpe, la iarnă!

Cantitatea de gaze aflată în acest moment în depozite este mai mare decât necesarul estimat pentru această iarnă, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă a activității Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE) - „Conform Hotărârii de Guvern, avem obligația de a înmagazina pentru această iarnă două miliarde de metri cubi. În acest moment, avem în depozite 2,23 miliarde de metri cubi“. Imediat, președintele comisiei, Iulian Iancu, l-a întrebat de ce obligația de înmagazinare este de două miliarde de metri cubi, în condițiile în care România dispune de o capacitate totală de stocare de 3,1 miliarde de metri cubi - „Obligația de înmagazinare este decisă în funcție de consumul estimat. Anul trecut, de exemplu, am depășit cu 500 milioane de metri cubi“. Miercuri, Romgaz a informat că are înmagazinată în prezent o cantitate de gaze naturale de 633,83 milioane de metri cubi, dublu față de obligația stabilită prin ordinul ANRE. Pe de altă parte, directorul general al Engie România, Eric Stab, a spus joi că gazele ar putea deveni insuficiente în cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectați pentru a se asigura alimentarea cu prioritate a populației - „Acest plan există din trecut, dar trebuie updatat de urgență. Cel mai important lucru este să definim clar ce consumatori trebuie să fie întrerupți și în ce ordine, dacă va fi o lipsă de resurse“. Stab a mai spus că și prețul gazelor va fi o problemă la iarnă - „La 1 aprilie, când s-a liberalizat piața, prețul era reglementat la 60 lei pe MWh. În vară, el a crescut la 72 - 75 lei, iar acum, dacă ne uităm la cele mai recente tranzacții, prețurile sunt de 105 lei. În această iarnă, prețurile vor fi mult, mult mai mari decât anul trecut“. El a adăugat că Engie și-a realizat în totalitate obligația de stocare - „Obligația de înmagazinare a fost emisă foarte târziu. Noi am stocat chiar mai mult“.