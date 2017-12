Suntem ţara cu cele mai bine puse la punct reţele sanitar-veterinare

România are printre cele mai bine puse la punct reţele sanitar-veterinare din Europa, dar şi o industrie alimentară ce respectă legislaţia europeană şi autohtonă din domeniu, a declarat, ieri, preşedintele interimar al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Vladimir Mănăstireanu. „Sunt state dezvoltate din Europa care nu au medici oficiali pentru fiecare abator, cum avem noi, nu au inspectori sanitari veterinari la nivelul la care lucrăm noi şi nicio reţea sanitar-veterinară atât de extinsă pe teritoriul ţării lor. Noi avem o reţea de aprox. 10.000 de medici veterinari, atât la nivel central cât şi al direcţiilor judeţene şi laboratoarelor de referinţă, dar şi medici veterinari concesionari”, spune Mănăstireanu. Pe de altă parte, România are o industrie alimentară producătoare de lapte şi carne care respectă pe deplin legislaţia sanitar-veterinară autohtonă, dar şi regulamentele europene. „Chiar dacă izolat mai apar anumite probleme, sistemul veterinar din România funcţionează foarte bine, iar dovada a venit atunci când am fost acuzaţi de alte state membre că punem pe piaţa europeană carne de cal în loc de vită şi am putut demonstra că respectăm toată legislaţia europeană şi naţională privind etichetarea în comerţul de carne de cal şi de vită”, a adăugat şeful ANSVSA. De asemenea, el a făcut referire şi la scandalul laptelui, subliniind că, în ciuda tuturor, astăzi, se poate vorbi despre un lapte bun de consum pe toată piaţa din România.