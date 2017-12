Sunteţi gravidă, aveţi hepatita B, C sau D, nu intraţi în panică!

Cât de important este ca o tânără să afle înainte de a rămâne însărcinată, sau cât mai repede posibil în timpul sarcinii, că are hepatită B, C sau D? Explicaţiile vor fi date de specialişti, dar şi de pacienţi, începând cu 1 martie 2014, când Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), în parteneriat cu Societatea Naţională de Medicină a Familiei (SNMF) şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR), derulează a cincea ediţie a Campaniei „Ziua Mamei cu Hepatită”. Un lucru este extrem de important: indiferent de situaţie, mamele nu trebuie să intre în panică. O spun chiar pacienţii. Există o rezolvare, le vor explica specialiştii. Un obiectiv important al acţiunii este informarea corectă a tinerelor femei şi a familiilor acestora despre comportamentul şi atitudinea pe care ar trebui să le aibă pe parcursul sarcinii şi după naşterea copilului, în cazul descoperirii unei infecţii cu un virus hepatitic. „Este foarte important ca mesajul, informaţia, în general, să fie oferit direct de pacient. Nu de puţine ori am constatat că dialogul purtat cu medicul specialist, medicul curant nu este suficient. Aşa că ne-am gândit şi noi, ca pacienţi, să venim în ajutorul altor pacienţi. Ei trebuie să înţeleagă că nu sunt singuri, că mai sunt şi alţii ca ei şi că au toată susţinerea noastră”, a declarat, pentru „Telegraf”, preşedintele APAH-RO, Marinela Debu.

Totodată, campania vizează şi familiile care au copii afectaţi de virusul hepatitic B sau C. Astfel, pe parcursul lunii martie, cu sprijinul voluntarilor, organizatorii vom merge în spitale, clinici, cabinete medicale, unde vor discuta direct cu medicii şi pacienţii asupra problematicii. Vor fi împărţite materiale informative ce conţin şi indicaţii despre modul în care se poate face testarea, costurile testării, precum şi date de contact de unde se pot obţine informaţii suplimentare. „Acolo unde se va putea, ne dorim să avem întâlniri cu pacienţii la care să poată participa şi medici specialişti, respectiv de boli infecţioase, gastroenterolog, medic de familie şi ginecolog, pentru a oferi informaţii corecte. Experienţa anilor anteriori ne-a demonstrat că trebuie să ne extindem proiectul mergând direct în spitale/clinici/cabinete, pentru a fi cât mai aproape de persoanele care au nevoie de aceste informaţii”, a declarat preşedintele APAH-RO, Marinela Debu. Campania de anul acesta se axează pe trei direcţii principale: acţiunile în unităţi medicale, acţiuni prin intermediul mijloacelor on-line şi media, precum şi întâlniri cu grupuri de pacienţi în diverse locaţii. Campania se va derula în mai multe zone din ţară: Bucureşti, Arad, Bacău, Braşov, Brăila, Cluj, Craiova, Iaşi, Giurgiu, Teleorman, Sibiu, Suceava, Galaţi, Neamţ, Timişoara, dar şi Constanţa.

Rezultatele finale ale proiectului vor fi comunicate până în 11 aprilie 2014. Campania este susţinută de Alianţa Pacienţilor Cronici din România - APCR, European Liver Patients Association - ELPA şi World Hepatitis Aliance - WHA şi este sprijinită financiar de sponsori tradiţionali ai APAH-RO.

Testele de screening, esenţiale

Infecţiile cu virusurile hepatitice B sau C reprezintă o patologie severă care poate complica evoluţia unei sarcini. Având în vedere potenţialul evolutiv al acestor afecţiuni în perioada de graviditate, precum şi riscul de afectare a prognosticului materno-fetal, este esenţială efectuarea testelor de screening încă din cursul primului trimestru de sarcină. Monitorizarea sarcinii la aceste paciente necesită un plus de atenţie, precum şi managementul interdisciplinar al cazului împreună cu medicul de medicină internă, gastroenterolog sau de boli infecţioase. Trebuie menţionat că, în cazul acestei categorii de gravide, diagnosticul prenatal al unor malformaţii sau boli cromozomiale prin metode invazive de screening (de exemplu, amniocenteza) nu sporeşte riscul transmiterii de la mamă la făt (transmitere verticală), arată preşedintele Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie din România, prof. univ. dr. Florin Stamatian, pe site-ul APAH-RO, www.hepato.ro.