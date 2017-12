Sunteți invitați la... Flashmob!

10:34:48 / 02 Decembrie 2017

Selfie ?

Undeva , intr-o margine de Constanta , o dama invatatoare , se trage in poze , dupa ce , sprintena , zglobie , s-a catarat pe acoperisul scolii , vrand sa para entuziasmata , chiar euforica , de ziua Marii Uniri ! Jos , la radacina cladirii , elevii disciplinati , deseneaza ceva -nu se vede bine ce - cu trupurie lor firave , iar undeva mai sus , probabil pe o scara , complicea , sau complicele ,,eroinei'', ii tot face de zor flash-mob-uri ... Absolut banal s-ar zice , daca n-ar fi revoltator de periculos , atat pentru cucoana suspect de vesela , cat si pentru elevii de jos , carora li se prezinta un exemplu de ,,Asa nu !'' , pentru ca incalca cele mai elementare reguli ale sigurantei in munca - de sanatate ce sa mai amintim - putand duce la adevarate drame . Dupa cum se vede , toti se afla in timpul programului si desfasoara o activitate educativa , sub coordonarea unor cadre didactice , care probabil , au fost instruite in privinta protectiei muncii si verificati inclusiv de catre un psiholog profesionist atestat ... Ca au fost destule cazuri de persoane dintr-astea prea voluntare , care s-au urcat la inaltimi , folosindu-se aprig de unghiutele lor de feline si au fost coborate de macaralele pompierilor , sau , mai trist , s-au prabusit de unde au plecat , sau chiar mai jos ... Ca este vesela , ne pare cumva suspect . O fi vazut Carpatii ? O fi vazut Marea ? Greu de crezut , din acel loc . Dar , daca ar fi privit ceva mai in lateral , ar fi putut sa vada , peste cateva blocuri , unitatea medicala de la Palazu , si in mod cert , ar fi avut de ce rade !