„Super Luna” poate fi observată duminică

FENOMEN DEOSEBIT Pasionații de astronomie, și nu numai, vor avea ocazia, în acest weekend, să se bucure de un fenomen astronomic pe cât de „banal”, pe atât de frumos. Este vorba despre acel moment în care satelitul natural al Terrei se află în punctul cel mai apropiat pe orbita Pământului. Fenomenul mai este cunoscut și sub numele de „Super Luna” sau „Lună plină la perigeu”. Punctul maxim va fi atins duminică seara, începând cu ora 21.12. Potrivit definiţiei date în 1979 de astronomul Richard Nolle, o „Super Lună” este o Lună nouă sau una plină care se află la punctul cel mai apropiat de Terra pe orbita satelitului. Din punct de vedere astronomic, fenomenul este unul banal, pentru că, pe parcursul unui an poate fi observat de 4 - 6 ori. În 2014, Super Luna a putut fi observată de trei ori până acum, pe 1 ianuarie, pe 30 ianuarie și pe 12 iulie. A patra va putea fi observată duminică, iar următoarea va fi pe 9 septembrie. O dată la un an şi 48 de zile, Luna se află la perigeul maxim, adică cel mai aproape de Pământ. În acest punct, putem vedea luna mai mare și mai strălucitoare decât de obicei.

NICIO LEGĂTURĂ CU DEZASTRELE Pe de altă parte, oamenii de știință spun că, în ciuda miturilor, nu există nicio legătură între „Super Lună” și dezastrele naturale de pe Terra. Pentru că, în timpul fenomenului de "Super Lună", Pământul, Soarele şi Luna sunt aliniate, planeta noastră fiind între Lună și Soare, forțele gravitaționale exercitate pe Terra, determină unele modificări ale mareelor, ceea ce i-a îngrijorat pe unii. Specialiștii NASA ne liniștesc, spunând că mareele din timpul fenomenului de „Super Lună” sunt doar cu câţiva centimetri mai înalte decât cele produse în mod obişnuit.

În altă ordine de idei, Perseidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an, va avea anul acesta punctul maxim de activitate în noaptea de 12 spre 13 august, între orele 23.00 şi 05.00.