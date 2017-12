Super show aviatic în Mamaia

SHOW. Deşi România trece printr-o criză puternică, spectacolul aviatic de la malul mării continuă şi în acest an, după ce turiştii au fost obişnuiţi cu astfel de evenimente în ultimii patru ani de compania constănţeană Regional Air Services - Aerodrom Tuzla. Cu un buget restrâns, obţinut numai din sponsorizări, conducerea Aerodromului Tuzla a reuşit şi în acest an să-i aducă pe litoralul românesc pe cei mai buni piloţi acrobatici din lume, Svetlana Kampania, Jurgis Kairys şi Francisco Fornabaio, cu menţiunea că ultimul este pentru prima dată în România. „Au venit pe bani puţini şi le mulţumesc pentru că, la valoarea lor mondială, au înţeles că trecem printr-o perioadă dificilă. Astfel că, turiştii şi constănţenii care se vor afla în zilele de sâmbătă şi duminică pe plaja din dreptul Hotelului Rex din staţiunea Mamaia vor putea urmări un spectacol aviatic de excepţie, oferit de unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţie români şi străini. Directorul Regional Air Services, Dorin Ivaşcu a spus că spectacolul intitulat „Aeromania 2010” are un singur scop: atragerea turiştilor. Acest ţel a fost evidenţiat şi de preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, care a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, la care au participat inclusiv piloţii Svetlana Kampania şi Francisco Fornabaio, că este îmbucurător faptul că, într-un an de criză, se reuşeşte organizarea unei astfel de manifestări, cu mare priză la public. Efortul celor de la Regional Air Services - Aerodrom Tuzla este cu atât mai apreciat cu cât litoralul nu se numără, din păcate, printre priorităţile ministrului Elena Udrea. La rândul său, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a apreciat efortul organizării „Aeromania 2010”. „Anii trecuţi susţineam financiar şi noi acest spectacol aviatic. Acum, prietenii mei care au făcut timp de doi ani acest lucru au găsit soluţii să facă totuşi acest spectacol pentru turişti fără însă ca noi să cheltuim bani de la Primărie”, a spus Mazăre. În altă ordine de idei, Dorin Ivaşcu a declarat că Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa oferă suportul logistic.

ORGANIZARE. Airshowul are loc sâmbătă şi duminică, 7 şi, respectiv, 8 august, deasupra plajei din zona hotelului Rex din Mamaia, programul fiind reluat la Aerodromul Tuzla, în fiecare după-amiază de sâmbătă şi duminică. În deschiderea evenimentului, publicul va putea urmări o paradă a aeronavelor Regional Air Services, o paradă de aeronave Diamond, iar programul va fi „presărat” cu lansări de paraşutişti. Iacării Acrobaţi - echipa românească formată din Dan Ştefănescu şi Ioan Postolache şi completată acum de încă un avion de tip VAK 52, pilotat de Dan Conderman - va oferi zboruri demonstrative la doar 100 - 800 metri de nisip. Exerciţiile lor, desfăşurate pe o suprafaţă de un kilometru pătrat, având în centru hotelul Rex, vor fi executate cu viteze de până la 450 km/h. Graţie prieteniei lor cu Jurgis Kairys - multiplul campion european şi multiplul campion mondial la acrobaţie care face, din 2007, în fiecare an, senzaţie la Mamaia, cei trei Iacări acrobaţi vor oferi publicului şi celebrul număr intitulat „Air Bandits” - o vânătoare „tâlhărească” de avioane între români şi pilotul lituanian. La rândul său, Jurgis Kairys este, în primul rând, un maestru în acrobaţie freestyle - un mod de a zbura care i-a permis să exploreze noi manevre aviatice. Pentru acest gen de acrobaţie extremă, Kairys şi-a proiectat propria aeronavă, Juka. A inventat noi manevre acrobatice - precum „Roata lui Kairys” sau „Micul Loop” şi este primul pilot care a reuşit să facă o „Cobra” cu un avion cu o singură elice (exerciţiu pe care, în mod obişnuit, îl fac doar avioanele de luptă). Svetlana Kampania este femeia-pilot care a încântat publicul în cadrul etapei campionatului de acrobaţie aviatică de la Mamaia din 2009. O altă surpriză este participarea lui Francisco Fornabaio pentru prima dată în România - multiplul campion de acrobaţie italian, care se recomandă, amuzat, drept „pilot, poet, artist”. Printre invitaţi se numără şi Aeroclubul României - care va participa cu două aeronave de tip Zlin şi o Extra 300.

170.000 de turişti în weekend

Preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a estimat că, în staţiunile de pe litoral, în acest weekend se vor afla aprox. 170.000 de turişti. Martin a estimat că numărul celor care vor ajunge la mare va depăşi recordul de turişti din această vară. Ea a spus că numărul mare de vizitatori se datorează şi evenimentelor mondene organizate în staţiunea Mamaia.