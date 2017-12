Super-concert David Guetta, în România

Cel mai popular artist al muzicii electronice, David Guetta, va concerta în România, luna viitoare. Evenimentul se va desfăşura la galeriile Romexpo din Bucureşti, pe 15 octombrie, de la ora 21.00 şi este inclus în seria „Deadcode Production Diamond Series”, care include concerte în Bratislava, Debreţin şi Praga. Se anunţă, astfel, un show de excepţie, cu un sistem de sonorizare de nivel mondial şi elemente vizuale unicat.

Datorită succesului imens al celui de-al patrulea album, „One Love”, apărut în august 2009, turul de triumf al artistului continuă neîntrerupt. Discul, la care au contribuit staruri precum membrii trupei Black Eyed Peas, Akon sau Kelly Rowland, se menţine în fruntea clasamentelor de vânzări şi al dance chart-urilor, cele mai bune piese fiind prezente permanent în playlist-ul radiourilor şi la televiziunile muzicale. În palmaresul lui Guetta se numără nominalizări la patru premii Grammy, dar şi trofeul pentru melodia „When Love Takes Over” (feat. Kelly Rowland). La International Dance Music Awards a avut un succes şi mai răsunător: a fost nominalizat la nu mai puţin de 10 categorii, ieşind învingător la patru din ele: Best Producer, Best European DJ, Best Pop Dance Song, Best Album.

Pentru concertul din 15 octombrie, biletele pot fi achiziţionate din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti sau online, pe eventim.ro. Primele 1000 de bilete costă 95 lei, iar următoarele 4000, 110 lei. După epuizarea celor 5000 de bilete, tichetele cumpărate în avans vor costa 120 lei, iar la intrare se va plăti suma de 135 lei. Posesorii biletului Gold VIP, în valoare de 300 lei, pot savura evenimentul din locaţia special amenajată lângă scenă, în compania unor băuturi speciale, iar cei care achiziţionează biletul Silver VIP, în valoare de 160 lei, vor avea un loc asigurat în galeria de vizavi de scenă. La eveniment vor avea acces numai persoanele care au implinit 16 ani. Mai multe informaţii pot fi obţinute de pe site-ul davidguettaparty.ro.

Evenimentul este organizat de Deadcode Production, în parteneriat cu Festivalul Peninsula.