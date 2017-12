Super-concert Vama, la mare

Trupa Vama a fost prezentă pe scena amplasată pe platoul de lângă Centrul Cultural din Ovidiu, sâmbătă seară, cu ocazia Zilelor Oraşului, eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediţie. Vama a susţinut un show live de anvergură, pe care atât tinerii localnici, cât şi vârstnicii îl aşteptau nerăbdători.

SPECTACOL PLIN DE ENERGIE ŞI MESAJ Un concert Vama este o experienţă senzorială fără seamăn. Trupa şi-a încântat fanii cu un spectacol în care a îmbinat muzica, actoria şi dansul, astfel, prin contopirea lor, a fost transmis simultan mesajul profund al pieselor semnate Vama. Fanii s-au lăsat cuceriţi de magnetismul lui Tudor Chirilă, acesta seducându-i doar prin simpla sa prezenţă.

Publicul fascinat a cântat alături de Tudor şi a dansat pe piesele consacrate ale formaţiei. Din repertoriul de concert nu a lipsit nici cântecul „Perfect fără tine”, care a staţionat pe prima poziţie în preferinţele fanilor, şi nici piesele din albumul „2012”, precum „Ultimul om”, în versurile căreia fanii s-au regăsit.

AGENDĂ ÎNCĂRCATĂ Întrebaţi, după spectacol, despre concertele lor din această perioadă şi despre cum se simt atunci când revin la mare, basistul Dan Opriş împreună cu membrii trupei au împărtăşit starea lor de spirit şi au dezvăluit câteva dintre activităţile lor recente.

„Miercuri a fost ziua lui Tudor, joi am fost la Hard Rock Cafe, vineri în Craiova şi astăzi (n.r. - sâmbătă) aici, în Ovidiu... Iar toboşarul nostru are mâine un botez (râde). Ne simţim obosiţi, dar este şi frumos, totodată, ceea ce ni se întâmplă. Desigur, vor mai fi concerte, dar din păcate, din cauza oboselii, nu pot să le spun datele exacte, în acest moment. La mare vom fi prezenţi, să sperăm că se va ţine şi „Folk You“ ( n.r. - Festivalul „Folk You“, ediţia a XI-a, 2014)”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Dan Opriş. „Aşteptăm să vină vara... Am mai fost luna aceasta la mare, dar a fost ceva în cadru privat, în Mamaia”, a mai completat acesta.

Vama este una dintre cele mai energice şi iubite trupe live de pop-rock din România. Primul său album, „Vama”, a apărut în 2008 şi a fost lansat printr-un concert la Arenele Romane din Bucureşti. Cu single-uri ca „E plin de fete” şi „Bed For Love”, Tudor Chirilă şi colegii săi s-au instalat în topurile muzicale.

Componenţa trupei Vama este: Tudor Chirilă - voce, Eugen Caminschi - chitară, Gelu Ionescu - clape, Lucian (Clopo) Cioarga - tobe, Dan (Prepe) Opriş - bas.