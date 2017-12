Supergrup în scopuri caritabile

Mai mulţi muzicieni de top, care au făcut parte din legendarele trupe Deep Purple, Black Sabbath, Metallica, Whitesnake şi Iron Maiden, au alcătuit un supergrup care va cânta exclusiv în scopuri caritabile. Numit sugestiv WhoCares (Cui îi pasă), grupul a fost fondat în jurul lui Ian Gillan (Deep Purple) şi Tony Iommi (Black Sabbath), cărora li s-au alăturat Jason Newsted (Metallica), Jon Lord (Deep Purple, Whitesnake), Nicko McBain (Iron Maiden) şi Linde Lindstrom (HIM). Primele piese înregistrate de WhoCares, ”Out of My Mind” şi ”Holy Water”, vor fi lansate ca single-uri la 6 mai, iar încasările vor fi donate pentru reconstruirea unei şcoli de muzică din Armenia, care a fost distrusă de un cutremur produs în 1988.