Superkombat World Grand Prix la Constanţa

Evenimentul sportiv al săptămânii, la Constanţa, este Gala “Superkombat World Grand Prix”, care va avea loc sâmbătă, de la ora 22.00, pe ringul instalat în Sala Sporturilor. Vor fi nouă meciuri în total, între care trei vor conta pentru “piramida greilor”, iar unul va fi super-fight-ul dintre Cătălin Moroşanu şi Stefan Leko. La Constanţa vor lupta câteva vedete ale circuitului K1 (Mighty Mo, Stefan Leko, Carter Williams, Mladen Brestovac), dar şi foşti luptători Local Kombat (Cătălin Moroşanu, Sebastian Ciobanu, Andrei Stoica, Bogdan Stoica, Benjamin Adegbuyi, Mihai Barbu). „Gala de la Constanţa va aduce în ring luptători spectaculoşi şi mă aştept la meciuri pe măsură. Pentru Moroşanu va fi o revanşă frumoasă în faţa lui Leko, care mi-a spus că nu a pierdut până acum niciun meci vara”, a declarat promotorul galelor Local Kombat şi Superkombat, Eduard Irimia. Biletele de intrare la această gală costă 50 de lei şi se pot cumpăra de la casieria Sălii Sporturilor din Constanţa.

LEKO SE ANTRENEAZĂ DEJA LA CONSTANŢA. Prezent sâmbătă la Bucureşti, pentru a urmări meciul de box dintre Lucian Bute şi Jean Paul Mendy, Stefan Leko a sosit deja la Constanţa şi se antrenează de ieri în sala de box din Complexul Sportiv Tomis. Germanul în vârstă de 37 de ani, născut în fosta Iugoslavie, la Buna (actualmente în Bosnia), este într-o formă fizică desăvârşită. „Am progresat foarte mult faţă de anul 2007, când am pierdut în faţa lui Leko. Să fie convins că de data aceasta va avea în faţă un alt Cătălin Moroşanu. Cu siguranţă va fi o luptă grea, dar eu văd o victorie a mea la puncte. Trebuie să-mi iau revanşa. Oricum, chiar dacă finalul nu va fi aşa cum mi-l doresc eu, Leko va pleca şifonat rău din România”, a declarat Moroşanu. „Nu cred că Moroşanu va reuşi să mă bată, prin k.o. nici atât. Sunt într-o formă foarte bună şi va pierde din nou în faţa mea, cu siguranţă. Va fi un meci spectaculos, pentru că el a progresat în ultimii patru ani. Eu însă am experienţa de partea mea şi voi conduce lupta în ring. Am luptat luna trecută cu Jerome Le Banner, am câştigat meciul, însă arbitrii i-au dat lui decizia la puncte. Sunt cinci săptămâni de atunci şi am avut suficient timp pentru recuperare, sunt foarte bine pregătit şi sunt optimist înaintea acestei gale”, a replicat Leko.