Super-party pe ritmuri de house, în Mamaia

Clubul La Mania din Mamaia va găzdui, sâmbătă, o petrecere incendiară pe ritmuri de house, prilejuită de deschiderea localului. La acest party va mixa Tommy Largo, iar scena va fi „încălzită” de DJ-ii Livio & Roby.

Originar din Olanda, Tommy Largo a descoperit, în 1986, muzica house de care a rămas „îndrăgostit” iremediabil. În 2004, a început să producă, iar în timp, piesele sale pot fi regăsite pe labeluri precum Herbal Essence, Phood, Lost My Dog, Nascent, Control Recordings, Kolour Recordings, Guess Who and Guesthouse Music Digital sau Southside Shuffle. Seturile sale sunt mereu originale, captivante şi au făcut mii de oameni să danseze la cele mai „fierbinţi” petreceri din America.

Livio şi Roby sunt doi producători şi DJ autohtoni. S-au împrietenit în 2004 şi, unindu-şi forţele, au devenind producători. Şi-au creat propriul sunet, „Deep&Dirty”, cum îl caracterizează ei. În timp, piesele lor au ajuns pe compilaţiile unor nume precum Steve Lawler, Remo, Sean Miller, Kamishake, Jimmy Hill sau Chuck Leapley. Proiectul „Monochrome”, care îl include şi pe George G, .a adus trupei premiul Global în cadrul competiţiei Heineken Thirst Studio. Fiind câştigătorii români ai competiţiei locale din 2006, anul următor i-a adus în Las Vegas, la marea finală Global Final Competition. În mod surprinzător, când Gabriel&Dresden au anunţat premiile, Livio & Roby feat. George G au aflat că au câştigat ambele trofee: The Global Winners şi The People’s Choice Award.

Biletele pentru petrecerea din La Mania costă 20 lei şi pot fi procurate de la intrarea în local.