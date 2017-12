Super-robot controlat de iPhone

O companie niponă a prezentat un super-robot de patru metri înălţime, ce poate fi controlat prin iPhone. Super-robotul Kuratas este plin de arme futuristice, inclusiv o mitralieră care trage 6.000 de gloanţe pe minut, atunci când pilotul zâmbeşte. Kuratas, realizat de Suidobashi Heavy Industry, poate fi controlat fie din cockpitul său, fie din afară, prin intermediului unui iPhone conectat la o reţea 3G. Robotul, care va fi vândut la preţul de 900.000 de lire sterline, are circa 30 de încheieturi hidraulice, pe care pilotul le mişcă folosind tehnica motion control. În plus, robotul vine în 16 culori, inclusiv roz, iar pentru încă 60 de lire sterline va avea şi un suport pentru căni. Videoclipul de prezentare avertizează asupra sistemului de tragere al robotului: ”Atenţie, nu zâmbiţi prea mult când folosiţi armele Kuratas”. Robotul are aproape patru metri înălţime şi cântăreşte patru tone, fără pilot şi se poate deplasa cu zece kilometri pe oră. Robotul este considerat, momentan, doar un obiect de artă.